"Было известно, что матч между «Сабахом» и «Сабаилом» будет напряженным. Потому что обе команды были на пороге выхода в еврокубки".

Об этом в интервью сайту İdman.biz заявил ветеран футбола Аслан Керимов.

Опытный эксперт, оценивший XXXII тур Премьер-лиги Азербайджана, отметил, что в стартовом матче против «Сабаха» «Сабаил» (2:0) показал ожидаемую игру:

«Хозяева поля воспользовались преимуществом на первых минутах и начали больше атаковать. Обе команды предпочли открытый футбол. «Сабаил» встречал соперника в защите, но их контратаки были очень опасны. Решающим моментом стало качество игроков "Сабаха". Они смогли чаще выполнять навесы на флангах, и выходить один на один, и превратить это преимущество в голы. Считаю, что «Сабах» справедливо выиграл этот матч».

Керимов заявил, что результат матча «Габала» - «Кяпаз» (0:1) являлся ожидаемым:

«Мы не ожидали многого от этого матча. Не представлялось реальным, чтобы хозяева что-то могли противопоставить гянджинцам. У гостей не было страха покинуть элиту. «Габала» была очень немотивирована из-за поражения в кубке. «Кяпаз» еще раз доказал, что достоин остаться в чемпионате. Учитывая их хорошие выступления за последние два месяца, они могут бороться с любым соперником».

51-летний специалист назвал переломный момент в матче «Нефтчи» - «Туран Товуз» (3:0):

«Товузцы тоже боролись за попадание в еврокубки, как и «Сабаил». Правда, когда чемпионат начинался, у них не было таких целей. Заранее было известно, что против таких команд, как «Сабах», «Нефтчи» и «Зира», будет сложно. В этой игре было видно, что уровень мастерства игроков «черно-белых» был выше. После первого гола красная карточка решила судьбу игры. Не думаю, что они победили, даже если бы не были в меньшинстве. Когда играешь против «Нефтчи», если даешь небольшой шанс забить, нужно быть готовым к поражению. Против этой команды нужно сыграть безупречно. Но они этого не смогли».

Аслан Керимов также коснулся причин, по которым «Карабах» (0:1) не смог победить в третьей игре подряд:

«У игроков нет мотивации. Просто есть некоторое нарушение концентрации. После преодоления целей сложно показать 100-процентную силу в игре. В первом тайме также присутствовал элемент невезения. Несколько мячей отскочили от штанги. Если бы они забили, результат мог быть другим. Это не должно наводить тень на великолепную игру «Сумгаита». Потому что во втором тайме они нашли в себе силы, поймали «Карабах» на контратаках и использовали бреши. В момент гола игроки «Карабаха», потерявшие мяч в атаке, лишь присматривали за ним. Это еще раз показывает проблемы с концентрацией футболистов. В этой игре защитники не смогли проявить себя с хорошей стороны. «Сумгаит» одержал очень важную победу. «Карабах» - это индикатор. Завоевать в матче с ним очки непросто. После этого состоятся игры с «Нефтчи», «Зирой» и «Сабахом». Очко или очки, полученные от «Карабаха», считаются золотыми. Это большой шаг к выходу в еврокубки».

Отметим, что XXXII тур чемпионата Азербайджана завершится матчем «Зира» - «Араз Нахчыван», который состоится сегодня.

Эмин Ага

İdman.biz