«Пока Сиясет Аскеров хорошо справляется».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Джейхун Султанов.

Он прокомментировал выступление женской сборной по футболу в отборочном этапе чемпионата Европы. По словам Султанова, счет 4:0 говорит о силе соперника:

«От наших футболисток сегодня нельзя требовать слишком многого. Верю, что в будущем все будет лучше. Видимый результат в том, что в нашей сборной есть некоторый прогресс. Но каждый раз, когда уровень Лиги повышается, конкуренты выступают на более высоком уровне. А в таком случае наша слабость более заметна».

Отметим, что в первой игре группы наша сборная сыграла вничью (1:1) с Венгрией.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz