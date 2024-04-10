"Я знаю свои силы, уверен, что проявлю себя за рубежом и хочу это попробовать" - ВИДЕО

«Сегодня, помимо клуба Премьер-лиги, если будет предложение от 1-го дивизиона за пределами страны, я выберу второй вариант».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил бывший участник "Араз-Нахчыван" Азер Багиров, который был гостем передачи "İdman Bizdə".

Специалист заявил, что хочет продолжить карьеру за рубежом:

"Я знаю свои силы, уверен, что проявлю себя за рубежом и хочу это попробовать. Хочу, чтобы открылись более широкие ворота. Я думаю, что все возможно. Страна не имеет значения. Пусть это будет клуб, вылетевший в первый дивизион, но хорошо зарекомендовавшая себя команда. Можно поднять его еще выше, на еще лучший уровень».

Багиров заявил, что предпочитает вариант работы за рубежом, даже если такое предложение поступит от солидного клуба вроде «Нефтчи» или амбициозного «Сабаха»:

«Со стороны отца я из Гедабека. Что бы мы ни говорили, мы стоим за этим до конца. Если будет предложение от 1-го дивизиона за пределами страны, я поеду. Я буду достойно представлять Азербайджан и открою путь, чтобы взять кого-нибудь с собой на путь к успеху. Игрок, работающий за границей, означает, что как минимум 2 игрока находятся за пределами страны. Долг каждого из нас - хорошо представлять Азербайджан».

Эмин Ага

İdman.biz