"Это очень сильно на меня повлияло" - ВИДЕО

«Каждый тренер должен иметь при себе сумку. Он может уйти в любой момент, и на его место может прийти новый».

İdman.biz сообщает, что об этом заявил бывший главный тренер команды «Араз-Нахчыван» Азер Багиров, который был гостем передачи «İdman Bizdə».

39-летний специалист назвал причину ухода из клуба. Он сказал, что сделал все, что мог, для успешного выступления представителя Нахчывана:

"Я всего себя посвятил "Араз-Нахчывану". В последние 2 года я взял команду в Региональной лиге. Тогда мы играли в 1-м дивизионе. Потом мы поднялись в Премьер-лигу. Но у каждого фильма есть конец. Возможно, когда-нибудь я снова буду в «Араз-Нахчыване». Причина, по которой я ушел из клуба, заключается в том, что я не был удовлетворен результатами в последних играх. Я всегда говорю, что не умею проигрывать. Это очень сильно на меня повлияло.

Ситуация в клубе хорошая. Были люди, которые звонили и тепло общались со мной. Основной причиной расставания стали результаты. Если ты не можешь что-то изменить к лучшему, значит, надо о чем-то подумать. Вам следует поискать что-то удобное для себя. Неправильно сидеть на одном месте и находиться в застое. Каждый день, проведенный там, может стоить вам дорого. Поэтому я принял такое решение, и руководство восприняло его с пониманием».

По словам Багирова, у него нет обиды на "Араз-Нахчыван":

"Мы расторгли контракт по обоюдному согласию. Они также заплатят мне зарплату. Никаких проблем нет. Я профессионал, свою работу выполнил качественно. Я пожелал успехов «Араз-Нахчывану» и Эльмару Бахшиеву. Сегодня мы можем работать на азербайджанский футбол здесь, завтра где-то еще».

Отметим, что Эльмар Бахшиев заменил Азера Багирова в «Араз-Нахчыване».

Эмин Ага

İdman.biz