Футболистка "Галатасарая" верит, что обретет прежнюю форму в сборной Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Интервью выступающей за «Галатасарай» футболистки женской сборной Азербайджана Назлыджан Парлак сайту İdman.biz.

- Вы почти восстановились после травмы. Как вы себя чувствуете сейчас?

- Мы очень рады, что из сложной выездной игры вернулись с одним очком. Я очень рада этому. Мы впервые играем в лиге Б, и это было хорошее начало.

- Вы начали подготовку вместе с командой?

– Да, я, как обычно, со своей командой и продолжаю индивидуальные тренировки.

- Долго ли придется возвращаться в прежнюю форму?

- Прошло 9 недель с моей операции. Естественно, я еще не готова на 100 процентов. Но совсем скоро вернусь в прежнюю форму.

- Как вы оцениваете ничью с Венгрией в первом туре Лиги Б на отборочном этапе ЕВРО-2025?

- Венгры - команда, которая борется в лиге Б и практически способна выйти в лигу А. Хорошим началом стало получение одного очка в первой игре.

- Как думаете, можно было бы победить?

- Это был наш первый опыт. Перед нами был конкурент, соревнующийся с командами лиги А. В нашей группе каждая команда еще сильнее. Но мы всегда будем продолжать борьбу за достижение наилучших результатов.

- Следующий матч сборной сегодня против Швейцарии. Каковы ваши ожидания?

- Швейцария - сильнейшая в группе. Мы выйдем и будем сражаться как обычно. Верим, что сможем завоевывать очки играя в своем стиле.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz