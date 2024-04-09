9 Апреля 2024
RU

Футболистка "Галатасарая" верит, что обретет прежнюю форму в сборной Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
9 Апреля 2024 15:53
Футболистка "Галатасарая" верит, что обретет прежнюю форму в сборной Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Интервью выступающей за «Галатасарай» футболистки женской сборной Азербайджана Назлыджан Парлак сайту İdman.biz.

- Вы почти восстановились после травмы. Как вы себя чувствуете сейчас?

- Мы очень рады, что из сложной выездной игры вернулись с одним очком. Я очень рада этому. Мы впервые играем в лиге Б, и это было хорошее начало.

- Вы начали подготовку вместе с командой?

– Да, я, как обычно, со своей командой и продолжаю индивидуальные тренировки.

- Долго ли придется возвращаться в прежнюю форму?

- Прошло 9 недель с моей операции. Естественно, я еще не готова на 100 процентов. Но совсем скоро вернусь в прежнюю форму.

- Как вы оцениваете ничью с Венгрией в первом туре Лиги Б на отборочном этапе ЕВРО-2025?

- Венгры - команда, которая борется в лиге Б и практически способна выйти в лигу А. Хорошим началом стало получение одного очка в первой игре.

- Как думаете, можно было бы победить?

- Это был наш первый опыт. Перед нами был конкурент, соревнующийся с командами лиги А. В нашей группе каждая команда еще сильнее. Но мы всегда будем продолжать борьбу за достижение наилучших результатов.

- Следующий матч сборной сегодня против Швейцарии. Каковы ваши ожидания?

- Швейцария - сильнейшая в группе. Мы выйдем и будем сражаться как обычно. Верим, что сможем завоевывать очки играя в своем стиле.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Первое поражение нашей сборной
18:00
Азербайджанский футбол

Первое поражение нашей сборной

Женская сборная Азербайджана по футболу провела свой второй матч в отборочном раунде ЕВРО-2025
"Это очень сильно на меня повлияло" - ВИДЕО
17:53
Азербайджанский футбол

"Это очень сильно на меня повлияло" - ВИДЕО

"Если ты не можешь что-то изменить к лучшему, значит, надо о чем-то подумать"
Наша сборная потерпела поражение
16:04
Азербайджанский футбол

Наша сборная потерпела поражение

Состоялись очередные матчи отборочного раунда женского ЕВРО-2025 по футболу U19
"Абсурдно набивать им карманы" - ВИДЕО - ФОТО
15:55
Азербайджанский футбол

"Абсурдно набивать им карманы" - ВИДЕО - ФОТО

Наш гость объяснил причины своего ухода из клуба
Нападающий "Нефтчи" наказан
15:45
Азербайджанский футбол

Нападающий "Нефтчи" наказан

АФФА обсудила спор, возникший в матче XXIX тура Лиги дублеров "Нефтчи-2" - "Сумгаит-2"
Предложение азербайджанским клубам
15:29
Азербайджанский футбол

Предложение азербайджанским клубам

Состоялось очередное заседание Комитета клубов

Самое читаемое

Магнус Карлсен назвал шахматиста, которого хотел бы видеть чемпионом мира
6 Апреля 22:22
Шахматы

Магнус Карлсен назвал шахматиста, которого хотел бы видеть чемпионом мира

"Любой, кто станет чемпионом мира по классическим шахматам, если это не я, будет..."
Хикару Накамура: "Если бы я проиграл Абасову, то…"
7 Апреля 09:00
Шахматы

Хикару Накамура: "Если бы я проиграл Абасову, то…"

"Если бы я знал, что мой соперник себя неважно чувствует, то, вероятно, сыграл бы случайным образом"
Стало известно, какого вратаря хочет подписать "Карабах"
7 Апреля 12:51
Азербайджанский футбол

Стало известно, какого вратаря хочет подписать "Карабах"

Агдамцы сочли целесообразным еще раз рассмотреть вопрос о его трансфере
Гаджи Алиев завоевал лицензию на Олимпиаду! - ВИДЕО
7 Апреля 18:48
Борьба

Гаджи Алиев завоевал лицензию на Олимпиаду! - ВИДЕО

Такого успеха наш трехкратный чемпион мира добился на Европейском олимпийском квалификационном турнире по борьбе, проходящем в Баку