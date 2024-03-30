Три футболиста "Карабаха" в шаге от рекорда

Три футболиста "Карабаха" в 10-й раз стали чемпионами Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, Максим Медведев, Ричард Алмейда и Бадави Гусейнов имеют свою долю в успехах, достигнутых за последние 11 лет.

Они выиграли семь золотых медалей подряд в сезонах 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20. В сезонах 2021/22,и 2022/23, 2023/24 упомянутые футболисты «Карабаха» завоевали титул в 3-й раз подряд и в 10-й раз в общей сложности.

Один из этих игроков - Ричард Алмейда не выступал в одном сезоне агдамского клуба. Но в сезоне 2020/21 без него «Карабах» не смог выиграть чемпионат.

Эти три футболиста приблизились к рекордному числу чемпионских титулов Азербайджана. Игроком, завоевавшим наибольшее количество золотых медалей, является Махмуд Гурбанов. На его счету 11 чемпионств в 6 разных клубах. Бывший полузащитник завоевал золотые медали с клубами «Кяпаз» (1994/95, 1997/98, 1998/99), «Нефтчи» (1996/97, 2003/04, 2004/05), «Шамкир» (1999/2000, 2000/01), «Хазар Лянкаран» (2006/07), «Интер» (2007/08), «Баку» (2008/09).

Отметим, что "Карабах" обеспечил себе 11-е чемпионство в истории в XXVIII туре Премьер-лиги Азербайджана.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz