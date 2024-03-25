О чем пожалел капитан Болгарии?

«Обе команды имели шанс забить больше голов».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил капитан сборной Болгарии Кирил Десподов.

После ничьей 1:1 со сборной Азербайджана в Баку полузащитник команды-соперника выразил сожаление, что его сборная не смогоа сохранить победный счет:

«При счете 1:0 мы могли забить второй гол и решить судьба матча. К сожалению, здесь нам не удалось победить. Я считаю, что ничья стала справедливым итогом. Мы могли забить больше и победить. Если бы у нас было чуть больше опыта, мы могли бы добиться лучшего результата. Мы создали много голевых ситуаций, команда играла уверенно».

Отметим, что нашей сборной удалось избежать поражения в концовке игры против сборной Болгарии в рамках проекта «FİFA series - Edition 2024».

İdman.biz