Наши Гризманны, или как Роналду помешал Аслану Керимову - АНАЛИТИКА

Мартовские игры сборных ознаменовались прерыванием серии Антуана Гризманна.

İdman.biz сообщает, что нападающий, принимавший участие в 84 матчах подряд за сборную Франции, спустя 7 лет остался вне игры сборной.

Эта серия является второй в истории футбола. Антуану не хватило двух игр до рекорда испанского голкипера Андони Субисаретты.

Конечно, в сборной Азербайджана есть и свои рекордсмены. Представляем 5 футболистов, которые играли в нашей команде нон-стоп.

Расим Абышов - 35 игр

Имя рекордсмена сборной Азербайджана, основанной в 1992 году, возможно, многим в голову не пришло. Расим Абышов носил форму сборной в 35 матчах подряд. Он участвовал во всех матчах с декабря 1994 года по октябрь 1998 года. Хотя Агаселима Мирджавадова на посту главного тренера сменили Казбек Туаев и Вагиф Садыгов, замены Абышову не нашлось. Расим, которому на момент окончания серии было 35 лет, тоже сменил клуб. Игрок задней линии, перешедший из "Карабаха" в "Нефтчи" и из бакинского клуба в ставропольское "Динамо", в 33 из этих 35 игр был в стартовом составе. Он даже 5 раз выступал в качестве капитана и забил 2 гола.

Вячеслав Лычкин - 32 игры

Одновременно с Абышовым он был еще одним постоянным членом сборной. Серия Вячеслава Лычкина стартовала несколько месяцев спустя – в апреле 1995 года. Полузащитник, дебютировавший в составе сборной, с первого матча стал ведущей фигурой и участвовал во всех матчах до октября 1998 года. Он 29 раз попадал в стартовый состав в серии, охватывающей 32 игры. Вячеслав также забил 3 гола. Под руководством тех же трех главных тренеров, что и Расим, Лычкин, одна из главных фигур сборной, сменил за этот период множество клубов. Смена "Нефтчи" на "Трабзонспор", "ТПС", "Кяпаз" и "Тюмень" не повлияла на его карьеру в сборной.

Гара Гараев - 31 игра

Гара Гараев является рекордсменом среди футболистов сборной, выступавших за последнее время. Он находится в нескольких матчах от лидера сборной прошлого века. С мая 2016 по сентябрь 2019 года полузащитник участвовал в 31 матче подряд. Роберт Просинечки, а за ним Гурбан Гурбанов и Никола Юрчевич постоянно доверяли ему место в составе. За этот период Гара, выступавший за "Карабах", был в стартовом составе в 28 матчах из 31.

Эмин Махмудов - 31+ игр

Третий статистический показатель Гара был повторен всего три дня назад. Действующий капитан сборной Эмин Махмудов принял участие в 31-м подряд матче сборной. Полузащитник, бывший капитаном в матче против Монголии (1:0), является рекордсменом среди наших игроков. Сыграв против Болгарии в сегодняшнем матче, Эмин доберётся до Лычкина. Его участие во вчерашней пресс-конференции также свидетельствовало о том, что он появится. Махмудов, которому не хватает трех матчей до рекорда Расима, с марта 2021 года сыграл во всех матчах сборной. Сначала Джанни де Бьязи, а теперь Ариф Асадов не видит команду без него. Полузащитник, выходивший в стартовом составе все 31 матч, все это время играл в "Нефтчи". Эмин, 15 раз выводивший команду на поле с капитанской повязкой, забил в этой серии 12 голов. Потенциально он является кандидатом на то, чтобы побить не только азербайджанский рекорд Расима, но и мировые рекорды Гризманна и Субисаретты - один в общем зачете и один - среди полевых игроков. Конечно, если возраст и физические возможности не мешают. Но 32-летний игрок может как минимум попасть в список IFFHS "40+".

Аслан Керимов - 30 игр

Аслан Керимов - пятый игрок, принявший участие как минимум в 30 играх подряд. Его полоса успеха началась в январе 2005 года в отдаленном Тринидаде и Тобаго. На тот момент футболист, одно из незаменимых лиц "Карабаха", провел 30 матчей подряд под руководством Карлоса Альберто Торреса, Вагифа Садыгова и Шахина Диниева. Керимов, вышедший в стартовом составе 29 из них, выходил на поле в качестве капитана 17 раз. Его серию прервала красная карточка. В матче с Португалией в Баку карточка, полученная за игру против Криштиану Роналду, привела к тому, что капитан завершил серию на "30".

Вугар Хейруллаев

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