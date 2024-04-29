Азербайджанские атлеты завоевали еще 6 медалей в Турции

Азербайджанские атлеты завоевали еще 6 медалей на соревнованиях «Олимпийские испытания», проходящих в турецкой Анталье.

İdman.biz сообщает, что во второй день лицензионного турнира летних Олимпийских игр Париж-2024 Алхам Нагиев финишировал первым в забеге на 200 метров, опередив всех своих конкурентов.

Ламия Велиева завоевала звание победительницы забега как самая быстрая в беге на 200 метров. На этой же дистанции Фарида Рзаева заняла 3-е место.

По итогам соревнований по тройному прыжку Рустам Мамедов занял второе место.

Тогрул Шахтатинский показал самые высокие результаты в метании диска и толкании ядра в категории U-16 и завоевал золотые медали в обеих категориях.

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