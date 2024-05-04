Рамиль оправился от травмы и сразу же завоевал медаль

Азербайджанский атлет Рамиль Гулиев, защищаюший честь сборной Турции, после восстановления от травмы завоевал бронзовую медаль на своих первых соревнованиях.

Как сообщает İdman.biz, он занял третье место на международном соревновании, которое проходит в городе Дубай (ОАЭ).

Гулиев преодолел дистанцию ​​200 м за 20,77 секунды.

Чемпион мира и Европы прокомментировал завоеванную медаль:

«Мои первые соревнования после травмы прошли хорошо. Я буду набирать очки для летних Олимпийских игр Париж-2024 в следующих забегах. Впереди еще 5 соревнований. Верю, что смогу принять участие в Олимпийских играх».

Отметим, что Гулиев в прошлом году получил травму и не мог участвовать в соревнованиях.

İdman.biz