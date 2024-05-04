4 Мая 2024
RU

Рамиль оправился от травмы и сразу же завоевал медаль

Атлетика
Новости
4 Мая 2024 09:48
Рамиль оправился от травмы и сразу же завоевал медаль

Азербайджанский атлет Рамиль Гулиев, защищаюший честь сборной Турции, после восстановления от травмы завоевал бронзовую медаль на своих первых соревнованиях.

Как сообщает İdman.biz, он занял третье место на международном соревновании, которое проходит в городе Дубай (ОАЭ).

Гулиев преодолел дистанцию ​​200 м за 20,77 секунды.

Чемпион мира и Европы прокомментировал завоеванную медаль:

«Мои первые соревнования после травмы прошли хорошо. Я буду набирать очки для летних Олимпийских игр Париж-2024 в следующих забегах. Впереди еще 5 соревнований. Верю, что смогу принять участие в Олимпийских играх».

Отметим, что Гулиев в прошлом году получил травму и не мог участвовать в соревнованиях.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские атлеты завоевали еще 6 медалей в Турции
29 Апреля 11:09
Атлетика

Азербайджанские атлеты завоевали еще 6 медалей в Турции

Азербайджанские атлеты завоевали еще 6 медалей на соревнованиях "Олимпийские испытания", проходящих в турецкой Анталье
Азербайджанские спортсмены набрали лицензионные баллы
28 Апреля 18:07
Атлетика

Азербайджанские спортсмены набрали лицензионные баллы

Азербайджанские спортсмены приняли участие в соревнованиях "Олимпийские испытания", прошедших в Анталье (Турция)
Новый мировой рекорд
21 Апреля 15:06
Атлетика

Новый мировой рекорд

С 2020 года ни одному спортсмену не удалось улучшить его результаты
2 азербайджанских спортсмена выступят на ЧЕ
10 Апреля 19:25
Атлетика

2 азербайджанских спортсмена выступят на ЧЕ

Сборная Азербайджана по легкой атлетике выступит на 26-м чемпионате Европы в итальянском Риме
На "Бакинский марафон 2024" на сегодняшний день зарегистрировались до 10 тысяч человек - ВИДЕО
8 Апреля 13:01
Атлетика

На "Бакинский марафон 2024" на сегодняшний день зарегистрировались до 10 тысяч человек - ВИДЕО

5 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева состоится "Бакинский марафон 2024"
Определились чемпионы страны по кроссу - ФОТО
7 Апреля 17:41
Атлетика

Определились чемпионы страны по кроссу - ФОТО

Сегодня в Губе при организации Министерства молодежи и спорта и Федерации атлетики Азербайджана прошел весенний чемпионат по кроссу

Самое читаемое

ОТВЕТ Зубира на слухи о его трансфере
1 Мая 15:50
Азербайджанский футбол

ОТВЕТ Зубира на слухи о его трансфере

Футболист "Карабаха" Абдулла Зубир прокомментировал возможность перехода в один из зарубежных клубов
Сборная Азербайджана обыграла чемпиона мира - ФОТО
1 Мая 23:05
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана обыграла чемпиона мира - ФОТО

Сборная Азербайджана по мини-футболу выиграла международный турнир, проходящий в Черногории
"Байер" победил в Риме, ничья в Марселе - ВИДЕО
3 Мая 06:55
Мировой футбол

"Байер" победил в Риме, ничья в Марселе - ВИДЕО

Стартовал полуфинальный этап Лиги Европы
Сборная Азербайджана пропустит ЧМ
1 Мая 16:05
Другие

Сборная Азербайджана пропустит ЧМ

"Мы приняли решение не выступать на чемпионате мира, который пройдет в сентябре в Тегеране"