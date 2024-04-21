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Новый мировой рекорд

Атлетика
Новости
21 Апреля 2024 15:06
Новый мировой рекорд

Новый мировой рекорд установлен в соревнованиях по прыжкам с шестом в легкой атлетике.

Как сообщает İdman.biz, Арман Дюплантис побил свой личный рекорд с результатом 6,24 метра.

Такого успеха шведский спортсмен добился в «Бриллиантовой лиге», проходящей в Китае. Он обновил рекорд 6,23 метра, который установил на международном турнире, состоявшемся в декабре прошлого года. Дюплантис, ставший олимпийским чемпионом и чемпионом мира, опередил Сэма Кендрикса (США, 5,82 м) и Хуана Бокая (Китай, 5,72 м).

Отметим, что на счету Дюплантиса 8 мировых рекордов. С 2020 года ни одному спортсмену не удалось улучшить его результаты.

İdman.biz

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