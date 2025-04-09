ISF U15 Gymnasiade: Day 4 SCHEDULE

The ISF U15 Gymnasiade Sports Games, held in Serbia, continue.
According to the Idman.biz reporter sent to cover the event, the Azerbaijani national team will compete in five sports on the fourth day of the tournament.
The beach volleyball team will kick off their matches. Azerbaijan will also be represented in tennis, archery, athletics, and taekwondo.
April 9
Beach Volleyball (Zlatibor TRK Hall)
Boys
12:00. Azerbaijan vs USA
Players: Ismayil Alekberli, Valeh Huseynov, Kenan Babazade
Girls
14:00. Azerbaijan vs Benin
Players: Aydan Mirzayeva, Aylin Alizade, Liel Vetkina
Tennis (City of Čačak)
Team Competitions
Boys
11:30. Azerbaijan vs Benin
Girls
Azerbaijan vs Turkiye
Archery (Zlatibor, TRK Football Field)
12:30. International Mixed Teams
10:00. Taekwondo (Pozega, Sports Hall)
29 kg
Fidan Mukhtarzade (Azerbaijan) – Final
33 kg
Tapdig Guluzada (Azerbaijan) vs Pranav Morali (India) – Semifinal
37 kg
Inji Orujzade (Azerbaijan) vs Maya Yorga (Romania)/Katerina Avostyenuk (Ukraine) – Final
37 kg
Musa Suleymanli (Azerbaijan) vs Ritvik Racesh (India) – Semifinal
41 kg
Elmira Bayrak (Azerbaijan) vs Ulyana Khorbatyuk (Korea) – Final
49 kg
Edish Jalilov (Azerbaijan) vs Srivasan Manimaran (India)
53 kg
Elmir Selimov (Azerbaijan)
55 kg
Eda Eren (Azerbaijan) – Final
61 kg
Rasul Javadzade (Azerbaijan) vs Aleksa Ilic (Serbia)
+65 kg
Fuad Hasanov (Azerbaijan)
10:00 – Poomsae (Forms)
Finals
Team (Trio)
Boys: Hamidqadir Mammadzada, Anil Abdulov, Orkhan Aghazada
Girls: Fidan Gahramanova, Ayan Mammadzada, Gulnar Karimova
Pairs
Boys: Juru Badalov
Girls: Narmin Murvatova
Individual
Boys: Hamidgadir Mammadzada
Girls: Ayan Mammadzada
Athletics (Priboj Stadium)
100m Sprint – Semifinals
12:15. Selma Aghabeyova
12:20. Fidan Osmanova
12:35. Tunjay Humbatov
1500m Run
15:15. Azeri Mammadli
Discus Throw – Final
14:45. Zeynab Amrahova
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