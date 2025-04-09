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ISF U15 Gymnasiade: Day 4 SCHEDULE

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9 April 2025 10:28
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ISF U15 Gymnasiade: Day 4 SCHEDULE

The ISF U15 Gymnasiade Sports Games, held in Serbia, continue.

According to the Idman.biz reporter sent to cover the event, the Azerbaijani national team will compete in five sports on the fourth day of the tournament.

The beach volleyball team will kick off their matches. Azerbaijan will also be represented in tennis, archery, athletics, and taekwondo.

April 9

Beach Volleyball (Zlatibor TRK Hall)

Boys

12:00. Azerbaijan vs USA

Players: Ismayil Alekberli, Valeh Huseynov, Kenan Babazade

Girls

14:00. Azerbaijan vs Benin

Players: Aydan Mirzayeva, Aylin Alizade, Liel Vetkina

Tennis (City of Čačak)

Team Competitions

Boys

11:30. Azerbaijan vs Benin

Girls

Azerbaijan vs Turkiye

Archery (Zlatibor, TRK Football Field)

12:30. International Mixed Teams

10:00. Taekwondo (Pozega, Sports Hall)

29 kg

Fidan Mukhtarzade (Azerbaijan) – Final

33 kg

Tapdig Guluzada (Azerbaijan) vs Pranav Morali (India) – Semifinal

37 kg

Inji Orujzade (Azerbaijan) vs Maya Yorga (Romania)/Katerina Avostyenuk (Ukraine) – Final

37 kg

Musa Suleymanli (Azerbaijan) vs Ritvik Racesh (India) – Semifinal

41 kg

Elmira Bayrak (Azerbaijan) vs Ulyana Khorbatyuk (Korea) – Final

49 kg

Edish Jalilov (Azerbaijan) vs Srivasan Manimaran (India)

53 kg

Elmir Selimov (Azerbaijan)

55 kg

Eda Eren (Azerbaijan) – Final

61 kg

Rasul Javadzade (Azerbaijan) vs Aleksa Ilic (Serbia)

+65 kg

Fuad Hasanov (Azerbaijan)

10:00 – Poomsae (Forms)

Finals

Team (Trio)

Boys: Hamidqadir Mammadzada, Anil Abdulov, Orkhan Aghazada

Girls: Fidan Gahramanova, Ayan Mammadzada, Gulnar Karimova

Pairs

Boys: Juru Badalov

Girls: Narmin Murvatova

Individual

Boys: Hamidgadir Mammadzada

Girls: Ayan Mammadzada

Athletics (Priboj Stadium)

100m Sprint – Semifinals

12:15. Selma Aghabeyova

12:20. Fidan Osmanova

12:35. Tunjay Humbatov

1500m Run

15:15. Azeri Mammadli

Discus Throw – Final

14:45. Zeynab Amrahova

Idman.biz

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