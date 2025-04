ISF U15 Gymnasiade: Day 3 SCHEDULE

The ISF U15 Gymnasiade School Sport Games continue in Serbia.

According to the report from Idman.biz’s correspondent sent to the competition, the Azerbaijani national team will be represented in 11 sports on the third day of the event.

Our women's wrestling, taekwondo, archery, and athletics teams will begin their competitions. Azerbaijani athletes will also compete in para-badminton, table tennis, swimming, para-swimming, 3x3 basketball, chess, and fencing.

ISF U15 Gymnasiade

April 8

Fencing (Novi Varoš, Sport Hall)

12:30 – 15:15

Epee, Boys (Individual)

Rahman Mammadov

Tunar Suleymanov

Bahram Aliyev

12:00 – 14:55

Sabre, Girls (Individual)

Cahan Sadikhova

Zahra Khalilova

Fatima Shukurlu

Women’s Wrestling (Lučani, Sport Hall)

09:00 – 19:00

33 kg

Round 1 – Group A

Gulay Khasmammadova (Azerbaijan)

Abigail Godard (USA)

Nikolli Da Silva (Brazil)

Oleksandr Sozinova (Ukraine)

39 kg

Round 1 – Group A

Fidan Babayeva (Azerbaijan)

Gulkhanim Shirinova (Azerbaijan)

Valeria Yatskiv (Ukraine)

Maria Vitoria Alves De Souza Dias (Brazil)

42 kg

Quarterfinal

Gulnar Aghadadashova (Azerbaijan) vs Rilinn Tolzman (USA)

46 kg

Quarterfinal

Maryam Hajiyeva (Azerbaijan) vs Zihan Qi (China)

50 kg

Qualification

Gunel Karimli (Azerbaijan) vs Lara Vasconcelos Da Silva (Brazil)

54 kg

Quarterfinal

Maryam Amrali (Azerbaijan) vs Jinji Zhang (China)

58 kg

Quarterfinal

İnji Abdullayeva (Azerbaijan) vs Luiza Rodrigues (Brazil) / Zoe Delgado (USA)

62 kg

Round 1 – Group B

Rana Nuriyeva (Azerbaijan)

Nikoleta Sabo (Serbia)

Anne Schultz (USA)

66 kg

Quarterfinal

Simura Abdullayeva (Azerbaijan) vs Alisa Haydamanchuk (Ukraine)

Chess (Zlatibor, Queen Hotel)

17:00 – 20:00

Rapid

Maryam Aghaverdiyeva

Pasham Alizada

Swimming (Užice, City Pool)

Qualification Rounds

Boys – 200m Butterfly

Farhad Shirmammadli

Amin Orujlu

Girls – 800m Freestyle

Vlastilina Khasyanova

Girls – 200m Butterfly

Mehri Abdurahmanli

Vlastilina Khasyanova

Girls – 50m Backstroke

Mehri Abdurahmanli

Maryam Javadova

Vlastilina Khasyanova

Para Swimming (Užice, City Pool)

19:30. 50m Backstroke

Malak Hadjinskaya (S5)

Huseyn Babayev (S1)

Murad Mammadov (S9)

Raul Suleymanov (S11)

3x3 Basketball (Zlatibor)

Boys

14:20 Azerbaijan vs Chile-2

15:00 Azerbaijan vs Benin

Players: Tunar Hajizada, Ravan Mammadyarov, Yunis Gancaliyev, Faig Karimov

Girls

Azerbaijan vs IndiaAzerbaijan vs Estonia

Players: Aylin Akbarzada, Aylin Niftaliyeva, Gunel Mammadli, Nazrin Almazova

Para Badminton

11:30. SL4/SU5, Individual

Ayan Aliyeva (Azerbaijan) vs Mahugnon Dedjinou (Benin)

Table Tennis (Zlatibor, Primary School Dimitrije Tucović)

Group Stage – Team Competitions

Boys

11:30 Azerbaijan vs Iraq

Players: Onur Quluzada, Tunar Baghirov, Ughur Nazarli, Shakir Qadirov

Girls

11:30 Azerbaijan vs Brazil

14:30 Azerbaijan vs North Macedonia

Players: Yaghmur Mammadli, Banu Baytalli, Khadija Eylazova, Malak Ahmadzada

Taekwondo (Požega, Sport Hall)

13:00. Semifinal

29 kg

Madina Aslanli (Azerbaijan) vs Lunna Ferrare Fererire (Brazil)

Qualification Matches

33 kg

Sabir Mammadli (Azerbaijan) vs Kavin Kidsom (Thailand)

Ruqayya Aliyeva (Azerbaijan) vs Kamilla Monserrat (Mexico)

41 kg

Aysu Aslanli (Azerbaijan) vs Panisa Musavi (Iran)

Nijat Nadirov (Azerbaijan) vs Yunus Emre Özden (Turkiye)

44 kg

Mehriban İsmayilli (Azerbaijan) vs Daniela Regina Duarte (Mexico)

45 kg

Abil Mehrali (Azerbaijan) vs Francesco Blazius Dos (Brazil)

51 kg

Hagigat Alasgarli (Azerbaijan) vs Martina Kokotović (Serbia)

53 kg

Saleh Heydarov (Azerbaijan) vs Leonard Marin (Mexico)

59 kg

Gulnaz Abdullayeva (Azerbaijan) vs Karla Guadalupe Rojo (Mexico)

Archery (Zlatibor, TRK Football Field)

12:00. Ranking Rounds

Participants: Leyla Mammadli, Leyla Afandiyeva, Nilufar Aghamammadli, Sona

Rustamli, Huseyn Maharramov, Nijat Nabiyev

Athletics (Priboj Stadium)

Discus Throw – Girls

Zeynab Amrahova

Long Jump – Girls

Aysu Muradova

Long Jump – Boys

Farid Hagverdiyev

High Jump – Boys

Bulbul Babayev

Running – Boys 100m

Tunjay Humbatov

Running – Girls 100m

Osmanova Fidan, Salma Aghabayova

Running – Boys 400m

Mardanov Nurlan

Running – Girls 400m

Gulchin Naghiyeva, Nila Heydarova

Shot Put – Girls

Zeynab Amrahova

Long Jump – Boys

Tunjay Humbatov

Girls 4x100m Relay

