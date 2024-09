U-18 will prepare in Gabala

Azerbaijan national team consisting of under-18 football players will hold a training camp.

The preparations for Gabala will last from September 16 to 24, Idman.biz reports.

24 players were included in the team. U-18 is scheduled to play 2 test matches as part of the preparation.

The squad of U-18

1. Habib Hushenov Gabala

2. Teymur Hasanov Garabag

3. Afdandil Arikhov Sumgait

4. Rafael Huseynov Marcet (Spain)

5. Akbar Maharramov Sabah

6. Masud Alishanli Qarabag

7. Javid Malikov Qarabag

8. Murad Mustafayev Neftchi

9. Rashad Alishov Qarabag

10. Seydi Danziyev Sabah

11. Ramin Avazov Sabah

12. Ismail Alekberov Marcet (Spain)

13. Babamirze Mehdiyev Sabah

14. Elnur Jabbarli Sumgait

15. Emin Feyzullayev Sabah

16. Adigozel Akbarov Araz-Nakhchivan

17. Murad Mammadov Neftchi

18. Amir Aliyev Sabah

19. Nazim Huseynov Araz-Nakhchivan

20. Ziya Shakarkhanov Gabala

21. Alakbar Rzazade Qarabağ

22. Fariz Huseynov Sabail

23. Nijat Guliyev Turan Tovuz

24. Royal Ferzullazade Neftchi

Idman.biz