FourFourTwo magazine has ranked the world's best center-backs, with Liverpool's Virgil van Dijk taking the top spot.

Idman.biz reports that the ranking includes the following players:

1. Virgil van Dijk (Liverpool)

2. Antonio Rudiger (Real Madrid)

3. William Saliba (Arsenal)

4. Gabriel Magalhães (Arsenal)

5. Alessandro Bastoni (Inter Milan)

6. Ibrahima Konaté (Liverpool)

7. Ruben Dias (Manchester City)

8. Ronald Araujo (Barcelona)

9. Marquinhos (PSG)

10. Nathan Ake (Manchester City)

Idman.biz