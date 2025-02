Neftchi’s Sumgayit syndrome

Today marks the start of the 24th round in the Misli Premier League.

The match between Neftchi and Sumgayit will be their 50th encounter in national championships.

Ahead of this milestone game, the Baku club holds the advantage. Neftchi has won 23 times and drawn 11, while Sumgayit has claimed 15 victories. In terms of goal difference, the capital representatives are also ahead, with a score of 74-54.

However, recent matches have favored Sumgayit. They have scored in their last 5 matches and remained undefeated. On the other hand, Neftchi has also scored in their last 6 home games.

21.08.2011 Neftchi - Sumgayit City 4:0 15.02.2012 Sumgayit - Neftchi 0:3 24.09.2012 Sumgayit - Neftchi 3:2 17.11.2012 Neftchi - Sumgayit 8:1 21.09.2013 Neftchi - Sumgayit 0:0 30.11.2013 Sumgayit - Neftchi 1:2 23.02.2014 Sumgayit - Neftchi 2:0 20.04.2014 Neftchi - Sumgayit 1:3 17.10.2014 Sumgayit - Neftchi 0:1 14.12.2014 Neftchi - Sumgayit 3:2 28.02.2015 Sumgayit - Neftchi 0:1 01.05.2015 Neftchi - Sumgayit 2:2 23.08.2015 Neftchi - Sumgayit 2:1 02.11.2015 Sumgayit - Neftchi 1:2 30.01.2016 Neftchi - Sumgayit 1:0 20.05.2016 Sumgayit - Neftchi 2:1 26.09.2016 Neftchi - Sumgayit 1:2 20.11.2016 Sumgayit - Neftchi 2:0 13.02.2017 Neftchi - Sumgayit 1:0 02.04.2017 Sumgayit - Neftchi 2:0 10.09.2017 Sumgayit - Neftchi 1:0 29.10.2017 Neftchi - Sumgayit 2:1 17.02.2018 Sumgayit - Neftchi 2:0 08.04.2018 Neftchi - Sumgayit 2:2 11.08.2018 Sumgayit - Neftchi 0:2 09.12.2018 Neftchi - Sumgayit 0:0 10.03.2019 Sumgayit - Neftchi 1:2 27.04.2019 Neftchi - Sumgayit 2:3 01.09.2019 Neftchi - Sumgayit 2:1 27.10.2019 Sumgayit - Neftchi 2:4 01.02.2020 Neftchi - Sumgayit 1:1 11.09.2020 Neftchi - Sumgayit 0:2 01.11.2020 Sumgayit - Neftchi 0:0 04.04.2021 Neftchi - Sumgayit 0:2 14.05.2021 Sumgayit - Neftchi 0:1 17.10.2021 Sumgayit - Neftchi 1:1 05.12.2021 Neftchi - Sumgayit 0:0 13.03.2022 Neftchi - Sumgayit 2:1 04.05.2022 Sumgayit - Neftchi 0:2 03.09.2022 Neftchi - Sumgayit 3:0 05.11.2022 Sumgayit - Neftchi 2:2 05.02.2023 Neftchi - Sumgayit 2:0 08.04.2023 Sumgayit - Neftchi 0:4 02.09.2023 Sumgayit - Neftchi 0:1 11.11.2023 Neftchi - Sumgayit 1:2 04.02.2024 Sumgayit - Neftchi 2:1 07.04.2024 Neftchi - Sumgayit 1:1 28.09.2024 Neftchi - Sumgayit 1:1 08.12.2024 Sumgayit - Neftchi 2:0

The Neftchi - Sumgayit match will start at 19:00.

Idman.biz