25 Sentyabr 2025
AZ

Kamandar Məcidov: "Ondan belə zəif çıxış gözləmirdim" – MÜSAHİBƏ

Güləş
Müsahibə
24 Sentyabr 2025 16:19
58
Kamandar Məcidov: "Ondan belə zəif çıxış gözləmirdim" – MÜSAHİBƏ

“Azərbaycan güləşçiləri, xüsusən də çempion Ülvi Qənizadə çox yaxşı təsir bağışladı”.

Bu sözləri İdman.biz-ə açıqlamasında Azərbaycan əsilli əfsanəvi belarusiyalı güləşçi, olimpiya çempionu, ikiqat dünya və üçqat Avropa çempionu (yunan-Roma güləşi) Kamandar Məcidov Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatında güləşçilərimizin çıxışını şərh edərkən deyib.

Məcidov Ülvi Qənizadənin uğurunu xüsusi vurğulayıb:

“Ülvi hər görüşdə bərabər və inamlı mübarizə apardı, layiqincə qalib gəldi. Ardıcıl üçüncü dəfə Avropa və dünya çempionatlarının finalında məğlub etdiyi fransız güləşçiyə həqiqətən yazığım gəlir (gülür)”.

Digər idmançılar barədə isə əfsanəvi güləşçi belə danışıb:

“Həsrət Cəfərovu aqressiyasız gördüm, bu isə yaxşı hal deyil. Məncə, məhz buna görə finalda uduzdu. 82 kiloqram çəki dərəcəsində çıxış edən Qurban Qurbanov isə məni çox məyus etdi. 8:2 hesabı ilə öndə olduğu görüşü necə uduza bilərdi?! Həmişə dözümlü idi, amma bu dəfə tamam başqa bir insana bənzəyirdi”.

Kamandar Məcidov həmçinin İslam Abbasovun çıxışına da münasibət bildirib:

“Doğrusu, ondan belə zəif çıxış gözləmirdim”.

Vüqar Vüqarlı

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Çimərlik güləşçilərimiz dünya çempionatı sınağında
24 Sentyabr 23:24
Güləş

Çimərlik güləşçilərimiz dünya çempionatı sınağında

Millimiz qızların yarışında ilk dəfə təmsil olunacaq
Mikayıl Cabbarov dünya çempionatında qələbə qazanan güləşçiləri təbrik edib - FOTO
24 Sentyabr 16:28
Güləş

Mikayıl Cabbarov dünya çempionatında qələbə qazanan güləşçiləri təbrik edib - FOTO

Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti bildirib ki, bu möhtəşəm nəticə Azərbaycan güləş ənənəsinin gücünü bir daha təsdiqləyir

“3-4 il əvvəl sərbəst güləşdə vəziyyət daha pis idi” - Xəzər İsayev İDMAN.BİZ-ə DANIŞDI
24 Sentyabr 11:36
Güləş

“3-4 il əvvəl sərbəst güləşdə vəziyyət daha pis idi” - Xəzər İsayev İDMAN.BİZ-ə DANIŞDI

Uğurun və ya uğursuzluğun əsas göstəricisi məhz Olimpiya oyunlarındakı nəticələrdir
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Səhvlərimizin üzərində işləməliyik"
24 Sentyabr 02:15
Güləş

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Səhvlərimizin üzərində işləməliyik"

Aleksandr Tarakanov yığmaya dəstək olanlara minnətdarlığını bildirib
Ülvi Qənizadə: "Titulları qorumaq və sayını artırmaq lazımdır" - VİDEO
23 Sentyabr 10:13
Güləş

Ülvi Qənizadə: "Titulları qorumaq və sayını artırmaq lazımdır" - VİDEO

Azərbaycan güləş yığması 89 xalla ikinci yeri tutub
“Güləşməyə gücüm yox idi, təcrübəmə güvəndim” - Osman Nurməhəmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
22 Sentyabr 18:16
Güləş

“Güləşməyə gücüm yox idi, təcrübəmə güvəndim” - Osman Nurməhəmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

O, yarış və gələcək planları barədə danışıb

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?
23 Sentyabr 18:11
Digər

İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?

O, əlavə edib ki, əgər orada yaxşı şərait və mühit olsaydı, heç kim getməzdi
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi
23 Sentyabr 09:51
Futbol

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi

O, paylaşımına “Sən buna layiqsən!” şərhini əlavə edib.