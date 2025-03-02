Liderlərdən xal itkisi - VİDEO

Futbol üzrə İtaliya A Seriyasında 27-ci turunda liderlər qarşılaşıblar.
İdman.biz xəbər verir ki, "İnter" Neapola səfər edib.
Hesabı son çempion açsa da, sona yaxın "Napoli" məğlubiyyətdən qaça bilib. Antonio Kontenin komandasının qələbəsiz oyunlar seriyası 5-ə yüksəlib.
3-cü pillədə qərarlaşan "Atalanta" liderlərin qarşılaşmasından yararlana bilməyib. Berqamo təmsilçisi autsayderlər qrupunda qərarlaşan "Venesiya"nın müqavimətini qıra bilməyib.
İtaliya A Seriyası
27-ci tur
1 mart
18:00. "Atalanta" - "Venesiya" - 0:0
21:00. "Napoli" - "İnter" - 1:1
23:45. "Udineze" - "Parma" - 1:0
|
O
|
Q
|
Н
|
M
|
T
|
X
|
1
|
İnter
|
27
|
17
|
7
|
3
|
60-25
|
58
|
2
|
Napoli
|
27
|
17
|7
|
4
|
43-23
|
57
|
3
|
Atalanta
|
27
|
16
|
7
|
4
|
59-26
|
55
|
4
|
Yuventus
|
26
|
12
|
13
|
1
|
43-21
|
49
|
5
|
Latsio
|
26
|
14
|
5
|
7
|
47-34
|
47
|
6
|
Fiorentina
|
27
|
13
|
6
|
8
|
42-28
|
45
|
7
|
Bolonya
|
26
|
11
|
11
|
4
|
40-32
|
44
|
8
|
Milan
|
26
|
11
|
8
|
7
|
38-28
|
41
|
9
|
Roma
|
26
|
11
|
7
|
8
|
40-29
|
40
|
10
|
Udineze
|
27
|
11
|
6
|
10
|
34-37
|
39
|
11
|
Torino
|
26
|
7
|
10
|
9
|
29-32
|
31
|
12
|
Cenoa
|
26
|
7
|
9
|
10
|
24-34
|
30
|
13
|
Komo
|
26
|
7
|
7
|
12
|
32-41
|
28
|
14
|
Verona
|
26
|
8
|
2
|
16
|
27-54
|
26
|
15
|
Kalyari
|
26
|
6
|
7
|
13
|
26-40
|
25
|
16
|
Leççe
|
27
|
6
|
7
|
14
|
18-43
|
25
|
17
|
Parma
|
27
|
5
|
8
|
14
|
32-46
|
23
|
18
|
Empoli
|
26
|
4
|
9
|
13
|
22-43
|
21
|
19
|
Venesiya
|
27
|
3
|
9
|
15
|
22-41
|
18
|
20
|
Montsa
|
26
|
2
|
8
|
16
|
21-43
|
14
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