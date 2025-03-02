2 Mart 2025
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Liderlərdən xal itkisi - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
2 Mart 2025 01:36
84
Liderlərdən xal itkisi - VİDEO

Futbol üzrə İtaliya A Seriyasında 27-ci turunda liderlər qarşılaşıblar.

İdman.biz xəbər verir ki, "İnter" Neapola səfər edib.

Hesabı son çempion açsa da, sona yaxın "Napoli" məğlubiyyətdən qaça bilib. Antonio Kontenin komandasının qələbəsiz oyunlar seriyası 5-ə yüksəlib.

3-cü pillədə qərarlaşan "Atalanta" liderlərin qarşılaşmasından yararlana bilməyib. Berqamo təmsilçisi autsayderlər qrupunda qərarlaşan "Venesiya"nın müqavimətini qıra bilməyib.

İtaliya A Seriyası
27-ci tur
1 mart
18:00. "Atalanta" - "Venesiya" - 0:0

21:00. "Napoli" - "İnter" - 1:1

23:45. "Udineze" - "Parma" - 1:0

O

Q

Н

M

T

X

1

İnter

27

17

7

3

60-25

58

2

Napoli

27

17

 7

4

43-23

57

3

Atalanta

27

16

7

4

59-26

55

4

Yuventus

26

12

13

1

43-21

49

5

Latsio

26

14

5

7

47-34

47

6

Fiorentina

27

13

6

8

42-28

45

7

Bolonya

26

11

11

4

40-32

44

8

Milan

26

11

8

7

38-28

41

9

Roma

26

11

7

8

40-29

40

10

Udineze

27

11

6

10

34-37

39

11

Torino

26

7

10

9

29-32

31

12

Cenoa

26

7

9

10

24-34

30

13

Komo

26

7

7

12

32-41

28

14

Verona

26

8

2

16

27-54

26

15

Kalyari

26

6

7

13

26-40

25

16

Leççe

27

6

7

14

18-43

25

17

Parma

27

5

8

14

32-46

23

18

Empoli

26

4

9

13

22-43

21

19

Venesiya

27

3

9

15

22-41

18

20

Montsa

26

2

8

16

21-43

14

İdman.biz

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