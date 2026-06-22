“Arsenal” Martin Edeqoru sata bilər

Londonun “Arsenal” klubu 27 yaşlı yarımmüdafiəçi Martin Edeqoru yay transfer pəncərəsi zamanı sata bilər.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə BBC jurnalisti Sami Mokbel sosial media saytı X-də məlumat verib.
“Hazırda “Arsenal”ın Edeqoru uyğun qiymətə sata biləcəyi barədə şayiələr gəzir”, jurnalist Latte Firm podkastında bildirib.
Edeqorun İngiltərə klubu ilə hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin iyun ayının sonuna qədərdir.
Ötən mövsüm “Arsenal”ın kapitanı 36 oyunda iştirak edib, bir qol vurub və səkkiz məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun hazırkı bazar dəyəri 65 milyon avrodur.
Edeqor 2021-ci ildə “topçular”a qoşulub. Bu müddət ərzində o, 234 oyunda iştirak edib, 42 qol vurub və 46 məhsuldar ötürmə edib.