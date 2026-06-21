“Nyukasl” “Tottenhem”in Sandro Tonali üçün təklifini rədd edib

Üç gün əvvəl Londonun “Tottenhem” klubu “Nyukasl”ın yarımmüdafiəçisi Sandro Tonali üçün təklif göndərib.
İdman.Biz-in Fabrizio Romanoya istinadən məlumatına sözlərinə görə, “sağsağanlar” ilkin 75 milyon funt sterlinq (86 milyon avro) təklifi rədd ediblər.
Rədd olunmasına baxmayaraq, təklif London klubunun planının bir hissəsi idi və o vaxtdan bəri iki tərəf danışıqlar aparır. “Tottenhem” müqaviləni tamamlamaq və transfer üçün təzyiq göstərməyə davam etmək əzmindədir, çünki “Tottenhem”in meneceri Roberto De Dzerbi italyan yarımmüdafiəçini transfer etməkdə maraqlıdır.
Tonali 2023-cü ilin yayından “Nyukasl”da çıxış edir. Onun klubla müqaviləsi 2028-ci ilə qədərdir. 2025/26 mövsümündə yarımmüdafiəçi 53 oyunda iştirak edib, üç qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. “Nyukasl” bu mövsüm Premyer Liqada 12-ci yeri tutub.