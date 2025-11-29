Rivaldo: “Flik bəzi dəyişikliklər etmək məcburiyyətindədir”

Braziliya və "Barselona"nın keçmiş hücumçusu Rivaldo Kataloniya klubunun Çempionlar Liqasının 5-ci turunda “Çelsi”yə qarşı (0:3) oyunu ilə bağlı fikirlərini bildirib.
İdman.Biz bildirir ki, Rivaldo “blauqrana”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flikin komandanın oyununu dəyişdirməli olduğunu qeyd edib.
“O, bəzi dəyişikliklər etmək məcburiyyətindədir. İşlər belə davam edə bilməz. Bəzi vəziyyətlərin məşqçinin nəzarətində olduğu, digərlərinin isə oyunçuların oyunda tətbiq etmədiyi yaxşı təcrübəli hərəkətlər olduğu aydındır. Bəzən hücumçuları qol vurmaqda saxlamamaq üçün müdafiəçilər arasında ünsiyyət və ya məlumatlılıq çatışmazlığı olur. Bu, həmişə məşqçinin günahı deyil; çox vaxt oyunçular nə üzərində işlədiklərini başa düşmürlər”, - deyə Sport.es Rivaldonun sözlərini sitat gətirir.
“Barselona” bu mövsüm 18 oyunda 25 qol buraxıb.