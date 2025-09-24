Jak Vilnöv: "Bu il Bakı trası Lekler üçün çox pis oldu"

"Formula-1"də kanadalı dünya çempionu Jak Vilnöv İtaliyanın "Ferrari" komandasının son çıxışını tənqid edib.
İdman.biz bildirir ki, Vilnöv komandanın Bakıdakı çıxışını uğursuzluq kimi dəyərləndirib.
"Fred Vassör ilə müqavilənin uzadılması ilə bağlı böyük bir açıqlama verildi, sonra komanda dağıldı. Vassör başqa yerə təyin olunduqdan sonra komandaya təzyiq azaldı. Onun təyinatından əvvəl ən azı müəyyən stabillik var idi.
Komandanın performansı aşağı düşdü və Montsa "Ferrari" üçün mükəmməl həftə sonu olmalı idi, lakin bu, belə olmadı. Ötən il Bakı treki Lekler (Şarl) üçün fantastik idi, lakin bu il onun ən pis həftə sonlarından biri oldu. "Ferrari" indi tamamilə özünü itirib və aydın şəkildə rəhbərliyə ehtiyacı var”, - OLBG Vilnövdən sitat gətirir.