25 Sentyabr 2025
AZ

Jak Vilnöv: "Bu il Bakı trası Lekler üçün çox pis oldu"

Formula 1
Xəbərlər
24 Sentyabr 2025 19:55
43
Jak Vilnöv: "Bu il Bakı trası Lekler üçün çox pis oldu"

"Formula-1"də kanadalı dünya çempionu Jak Vilnöv İtaliyanın "Ferrari" komandasının son çıxışını tənqid edib.

İdman.biz bildirir ki, Vilnöv komandanın Bakıdakı çıxışını uğursuzluq kimi dəyərləndirib.

"Fred Vassör ilə müqavilənin uzadılması ilə bağlı böyük bir açıqlama verildi, sonra komanda dağıldı. Vassör başqa yerə təyin olunduqdan sonra komandaya təzyiq azaldı. Onun təyinatından əvvəl ən azı müəyyən stabillik var idi.

Komandanın performansı aşağı düşdü və Montsa "Ferrari" üçün mükəmməl həftə sonu olmalı idi, lakin bu, belə olmadı. Ötən il Bakı treki Lekler (Şarl) üçün fantastik idi, lakin bu il onun ən pis həftə sonlarından biri oldu. "Ferrari" indi tamamilə özünü itirib və aydın şəkildə rəhbərliyə ehtiyacı var”, - OLBG Vilnövdən sitat gətirir.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ralf Şumaxer: "Ferstappenin Azərbaycan Qran-prisində qələbəsini gözləmirdim"
24 Sentyabr 01:52
Formula 1

Ralf Şumaxer: "Ferstappenin Azərbaycan Qran-prisində qələbəsini gözləmirdim"

Şumaxer sözlərini geri götürüb
Sayns 2025-ci ildə Azərbaycan Qran-prisindəki uğurunu təkrarlayacağına şübhə edir
23 Sentyabr 20:33
Formula 1

Sayns 2025-ci ildə Azərbaycan Qran-prisindəki uğurunu təkrarlayacağına şübhə edir

İspaniyalı sürücü Qətər yarışına ümumiyyətlə skeptik yanaşır
"Formula-1" sürücüləri Bakıdan sərgüzəştlərlə qayıdıblar - VİDEO
22 Sentyabr 23:17
Formula 1

"Formula-1" sürücüləri Bakıdan sərgüzəştlərlə qayıdıblar - VİDEO

Onların təyyarəsi Fransada enə bilməyib
Toto Volff: "Mercedes" Bakını yaxşı nəticə ilə tərk edir"
22 Sentyabr 17:54
Formula 1

Toto Volff: "Mercedes" Bakını yaxşı nəticə ilə tərk edir"

Corc Rassel və Kimi Antonelli “Mercedes” üçün uğurlu nəticə əldə edib
Azərbaycan Qran-prisi: Sürət iqtisadi qazanc gətirir - TƏHLİL İDMAN.BİZ
22 Sentyabr 12:36
Formula 1

Azərbaycan Qran-prisi: Sürət iqtisadi qazanc gətirir - TƏHLİL İDMAN.BİZ

Qran-prinin sosial və iqtisadi təsirləri
"Formula-1"dən sonra Bakının əsas mərkəzi yolları açıldı
22 Sentyabr 09:56
Formula 1

"Formula-1"dən sonra Bakının əsas mərkəzi yolları açıldı

Cəmi 12 saat ərzində yol məhdudiyyətlərinin böyük hissəsi aradan qaldırılıb

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?
23 Sentyabr 18:11
Digər

İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?

O, əlavə edib ki, əgər orada yaxşı şərait və mühit olsaydı, heç kim getməzdi
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi
23 Sentyabr 09:51
Futbol

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi

O, paylaşımına “Sən buna layiqsən!” şərhini əlavə edib.