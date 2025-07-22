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Mahir Emreli ilk dəfə "Kayzerslautern"in komanda FOTOsunda

Futbol
Xəbərlər
22 İyul 2025 16:01
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Mahir Emreli ilk dəfə "Kayzerslautern"in komanda FOTOsunda

Bu gün "Fritz-Valter" stadionunda keçirilən media günündə "Kayzerslautern" klubunun 2025/26 mövsümü üçün yeni komanda fotosu və futbolçuların portretləri çəkilib.

İdman.biz xəbər verir ki, II Bundesliqa klubunun yeni transferi, Azərbaycan millisinin forvardı Mahir Emreli də bu tədbirdə iştirak edib.

"Kayzerslautern"in yeni oyunçularından yalnız biri - İvan Prtayin komandanın toplantısında iştirak etməyib. Amma bu, sevincli bir səbəbdən baş verib: xorvatiyalı hücumçu ilk övladlarının doğumunu gözləyən həyat yoldaşının yanında qalıb.

Mahir Emrelidən başqa, yeni transferlər Fabian Kunze, Maksvell Gyamfi, Semih Şahin və Simon Asta üçün bu, “Qırmızı şeytanlar”ın forması ilə ilk fotosessiya olub.

İdman.biz

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