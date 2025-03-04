“Sabah”ın baş məşqçisinə Rusiyadan dəvət

Rusiyanın MOİK klubu UEFA kubokunu qazanmasının 20 illiyinə həsr olunan yoldaşlıq oyunu keçirəcək.

İdman.biz xəbər verir ki, qarşılaşma mayın 18-də Moskvada təşkil olunacaq.

MOİK-in veteranlardan ibarət komandasına hazırda “Sabah”ı çalışdıran Vasili Berezutski də dəvət alıb. Valeri Qazzayevin çalışdırdığı komandada İqor Akinfeyev, Aleksey Berezutski, Sergey İqneşeviç, Yuri Jurkov, Vaqner Lav, Çidi Odia kimi oyunçular yer alacaq. Onların rəqibi 2004/05 mövsümündə kuboku qazanarkən qarşılaşdıqları məşhur oyunçular olacaq. Burada “Çelsi”, “Porto”, PSJ, “Benfika”, “Sportinq”, “Parma”, “Oser”, “Partizan”dan futbolçular çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, görüş “VTB Arena”da keçiriləcək.

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