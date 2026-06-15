15 İyun 2026
AZ

"Nyukasl" maliyyə çətinliyi qarşısında

Futbol
Xəbərlər
15 İyun 2026 17:53
90
"Nyukasl" maliyyə çətinliyi qarşısında

İngiltərənin "Nyukasl" klubu yay transfer pəncərəsində start heyətinin üç vacib oyunçusunu itirə bilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, "The Chronicle" nəşrinin məlumatına əsasən, klub rəhbərliyi müdafiəçilər Lesis Hall və Tino Livramento, həmçinin yarımmüdafiəçi Sandro Tonali ilə yolları ayırmağa hazırdır.

Bildirilir ki, "sağsağanlar" maliyyə vəziyyətini balanslaşdırmaq və Premyer Liqada tətbiq olunan yeni SCR qaydalarına((Squad Cost Ratio) Premyer Liqanın 2026/27 mövsümündən tətbiq etdiyi yeni maliyyə qaydasıdır -red) uyğunlaşmaq üçün bu addımı atmağa məcburdur. Maraqldır ki, adı çəkilən futbolçuların heç biri klubdan ayrılmaq istədiyini açıq şəkildə bəyan etməyib.

Qeyd edək ki, "Nyukasl" ötən mövsüm İngiltərə çempionatını 38 oyundan topladığı 49 xalla 12-ci pillədə başa vurub. Komanda yeni mövsümdə avrokuboklarda iştirak etməyəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tunis millisinin qərarı dünya çempionatları tarixində artıq əvvəllər də təkrarlanıb - İDMAN.BİZ-in İCMALI
18:35
DÇ-2026

Tunis millisinin qərarı dünya çempionatları tarixində artıq əvvəllər də təkrarlanıb - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Lamuşi hadisəsi mundiallarda nadir rast gəlinən ənənənin davamı oldu
“Elçe”nin futbolçusu zorlama ittihamı ilə məhkum olunub
18:20
Futbol

“Elçe”nin futbolçusu zorlama ittihamı ilə məhkum olunub

Rafa Mirə səkkiz il altı ay həbs cəzası verildi
Samir Əliyev: “Fransa, İspaniya, Almaniya və Braziliya favoritdir”
18:08
Futbol

Samir Əliyev: “Fransa, İspaniya, Almaniya və Braziliya favoritdir”

Sabiq futbolçu Almaniyanın ilk oyundakı çıxışını yüksək qiymətləndirib
Mark Rene Mampassi “Turan Tovuz”un toplanışına qatılmayıb
17:41
Azərbaycan futbolu

Mark Rene Mampassi “Turan Tovuz”un toplanışına qatılmayıb

Futbolçunun tam transferi üçün “Lokomotiv”lə razılıq lazımdır
U-19 millimizin Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub
17:33
Futbol

U-19 millimizin Avropa çempionatının seçmə mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub

Millimiz ikinci seçmə raundda qrup liderliyi uğrunda mübarizə aparacaq
DÇ-2026: İspaniya mübarizəyə başlayır, İran ABŞ-də ilk oyununa çıxacaq – İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:23
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya mübarizəyə başlayır, İran ABŞ-də ilk oyununa çıxacaq – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Mundialın beşinci oyun günündə G və H qruplarında mübarizə start götürəcək

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO
05:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO

Afrika təmsilçisi Ekvador üzərində minimalhesablı qələbəni son dəqiqələrdə qazandı
DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi
14 İyun 01:06
DÇ-2026

DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar hərəyə bir xal toplayıb
DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib
13 İyun 00:57
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-nın B qrupunun ilk tur matçı Torontoda keçirilib
Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının oyununda parlaq qələbə qazanıb
13 İyun 22:56
Voleybol

Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının oyununda parlaq qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Qadın voleybolçular İspaniyada, kişilər isə Rumıniyada mübarizə aparırlar