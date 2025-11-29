“Barselona” transfer etmək istədiyi futbolçuların siyahısını dərc edib

29 Noyabr 2025
“Barselona” yay transfer pəncərəsi üçün prioritetlərini müəyyənləşdirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Mundo Deportivo” məlumat yayıb.

Baş məşqçi Hans-Diter Flik, idman direktoru Deku və komitənin digər üzvləri komandanı gücləndirmək üçün ilk növbədə solaxay mərkəz müdafiəçisi, cinah hücumçusu və mərkəz hücumçusu axtarırlar.

Zərurət yaranacağı təqdirdə müdafiəçinin transferi 2026-cı ilin qışında da baş tuta bilər.

Bunun üçün klub maliyyə feyr-pley qaydalarına əməl etməlidir. Namizədlər arasında Qonsalu İnasiu (“Sportinq”), Murilo (“Nottingem Forest”), Niko Şlotterbek (“Borussiya” Dortmund), Luis Benedetti (“Palmeiras”) və Mark Qehi (“Kristal Pelas”) yer alır.

Mərkəz hücumçusu da prioritet mövqedir. Çünki Robert Levandovskinin müqaviləsi başa çatır. Klubun diqqətində Xulian Alvares (“Atletiko”), Harri Keyn (“Bavariya”) və Erlinq Haland (“Mançester Siti”) var.

Bundan başqa, “Barselona” cinahları gücləndirməyi planlaşdırır. Bu, Rafinyanın Səudiyyə Ərəbistanına mümkün keçidi ilə bağlıdır. Namizədlər arasında “Mançester Yunayted”in futbolçusu Markus Raşford var. Onun təxmini qiymətinin 30 milyon avro olduğu bildirilir. Lakin yekun qərar mövsümün sonuna qədər göstərəcəyi oyundan asılı olacaq. Klub həmçinin “Milan”dan Rafael Leau ilə də maraqlanır.

