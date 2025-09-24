"Neftçi"nin vingeri: "100 faiz hazır deyiləm"

“Neftçi”nin yay transferləri arasında ən çox ümid bəslənəni İmad Farajdır.
İdman.biz bildirir ki, iyulda “AEK Larnaka”dan transfer olunan Mərakeş və Əlcəzair əsilli fransız cinah yarımmüdafiəçisi hələ ki, ümidləri tam doğrultmur.
26 yaşlı vinger Sportinfo.az-a açıqlamasında öz oyunu barədə danışıb:
“Mən və bir çox futbolçular komandaya yeni qoşulub. Bir-iki nəfər yeni gəlsəydi, uyğunlaşma prosesi çox vaxt almazdı. Lakin söhbət 10 nəfərdən artıq transferdən gedir. Bir-birimizi meydanda yaxşı tanımaq üçün zamana ehtiyac var.
Hansı oyunçu hansı vəziyyətdə nə edəcək, top məndə olanda digərləri nəyi gözləməlidir – bu kimi məqamlar futbolda çox önəmlidir və vaxt aparan işdir. Üstəlik, uzun müddətli zədədən qayıtmışam, 100 faiz hazır deyiləm.
Hər keçən oyun xeyrimədir. Bundan sonra daha effektli olacağımı düşünürəm. Özüm də azarkeşlərimizi sevindirmək üçün səbrsizlənirəm”.
Fransanın U-16, U-17, U-18, U-19 millilərinin şərəfini qorumuş futbolçu “Neftçi”yə gəlməmişdən əvvəl 4 il oynadığı “AEK Larnaka”da 158 oyunda meydana çıxaraq 23 qol vurub, bir o sayda məhsuldar ötürmənin müəllifi olub.
