Объявлен состав сборной Хорватии на ЕВРО-2024

Объявлен предварительный состав сборной Хорватии на Евро-2024.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер Златко Далич направил приглашение 38 игрокам.

Сборная Хорватии попала в одну группу с Италией, Испанией и Албанией в Германии. ЕВРО-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.

Вратари: Доминик Ливакович («Фенербахче», Турция), Ивица Ивушич («Пафос», Кипр), Неделько Лабрович («Риека»);

Защитники: Домагой Вида (АЕК, Греция), Йосип Юранович («Унион», Германия), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», Англия), Борна Соса, Йосип Шутало (оба «Аякс», Нидерланды), Йосип Станишич («Байер», Германия), Мартин Эрлих ("Сассуоло", Италия), Марин Понграчич ("Лечче", Италия);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал», Испания), Матео Ковачич («Манчестер Сити», Англия), Марсело Брозович («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Никола Влашич («Турин», Италия), Ловро Майер («Вольфсбург», Германия), Лука Иванушец («Фейеноорд», Нидерланды), Лука Сучич («Зальцбург», Австрия), Мартин Батурина («Динамо Загреб»);

Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Анте Будимир («Осасуна», Испания), Иван Перишич («Хайдук»), Бруно Петкович («Динамо Загреб»), Марко Пьяца, Марко Пашалич (оба - «Риека»);

Запасные: Борна Баришич («Рейнджерс», Шотландия), Дуже Шалета-Шар («Лион», Франция), Кристиан Якич («Аугсбург», Германия), Доминик Котарски («ПАОК», Греция), Тони Фрук («Риека»), Марин Любичич («ЛАСК», Австрия), Игорь Матанович («Карлсруэ», Германия), Нико Кристиан Сигур («Хайдук»), Петар Сучич («Динамо Загреб»).

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