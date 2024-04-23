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Объявлены судьи ЕВРО-2024

Мировой футбол
Новости
23 Апреля 2024 18:20
Объявлены судьи ЕВРО-2024

Объявлены арбитры, которые будут судить игры ЕВРО-2024 в Германии.

Как сообщает İdman.biz, список огласила пресс-служба УЕФА.

Судейский комитет учреждения определил 18 судей.

Список главных арбитров на матчи Евро-2024

Славко Винчич (Словения)
Марко Гуида (Италия)
Артур Диаш (Португалия)
Даниэль Зиберт (Германия)
Иштван Ковач (Румыния)
Иван Кружляк (Словакия)
Франсуа Летесье (Франция)
Данни Маккели (Нидерланды)
Шимон Марчиняк (Польша)
Халил Мелер (Турция)
Гленн Нюберг (Швеция)
Майкл Оливер (Англия)
Даниэле Орсато (Италия)
Энтони Тейлор (Англия)
Клеман Тюрпен (Франция)
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Феликс Цвайер (Германия)
Сандро Шерер (Швейцария)

Отметим, что континентальный чемпионат пройдет с 14 июня по 14 июля.

İdman.biz

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