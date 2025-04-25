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Награждены победители Высшей лиги Азербайджана

Волейбол
Новости
25 Апреля 2025 17:35
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Награждены победители Высшей лиги Азербайджана

Награждены победители Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает İdman.biz, после второго финального матча (0:3, 1:3) между «Муров аз Терминалом» и «Азеррейлом», состоявшегося на Национальной гимнастической арене, медали вручили президент Федерации волейбола Азербайджана (AVF) Шахин Багиров, вице-президент Фаиг Гараев и президент Европейской конфедерации волейбола (CEV) Роко Сикирич.

«Азеррейл» был награжден золотой медалью, «Муров Аз Терминал» - серебряной, а «Хиласэдиджи» - бронзовой. Чемпиону был вручен кубок.

Выступая перед церемонией награждения, президент CEV Роко Сикирич поздравил победителей и пожелал командам успехов. Он поблагодарил Федерацию волейбола Азербайджана и руководство страны: «Меня очень хорошо приняли. Групповые игры чемпионата Европы пройдут в Баку в 2026 году».

Президент AVF Шахин Багиров подчеркнул, что финальный матч был напряженным и интересным.

«Как мы и надеялись много лет назад, видим рост числа молодых волейболистов. Профессиональную игру продемонстрировали как женские, так и мужские команды. Количество команд в чемпионате также увеличивается. Это отрадно», - добавил он.

На церемонии волейболистам также были вручены награды символической команды года в различных номинациях.

Отметим, что «Азеррейл» также завоевал звание победителя Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд. «Абшерон» занял второе место, а «Национальная Академия Авиации» - третье.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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