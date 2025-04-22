ФИНАЛ: "Азеррейл" сыграет с "Муровом" - НА ПУТИ К ЧЕМПИОНСТВУ

Сегодня стартует финальный этап Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что «Азеррейл» и «Муров Аз Терминал» проведут свой первый матч за чемпионство.

Матч пройдет в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта. Действующий чемпион «Азеррейл» будет бороться за защиту своего титула. «Муров Аз Терминал» полон решимости вернуть себе утраченный в прошлом сезоне титул и завоевать третью золотую медаль за последние четыре года.

Высшая лига (мужчины)

Финал, первая игра

22 апреля

15:00. «Азеррейл» - «Муров Аз Терминал»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Отметим, что второй матч между командами состоится 25 апреля.

İdman.biz