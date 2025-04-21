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"Нефтчи" против "Хиласэдиджи" - БИТВА ЗА БРОНЗУ

Волейбол
Новости
21 Апреля 2025 11:53
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"Нефтчи" против "Хиласэдиджи" - БИТВА ЗА БРОНЗУ

Сегодня определится первый победитель Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что «Хиласэдиджи» и «Нефтчи» сыграют второй матч за третье место.

Матч пройдет в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта. «Хиласэдиджи», накануне обыгравшему своего соперника с сухим счетом, для завоевания бронзовой медали необходимо выиграть минимум два сета. А «Нефтчи» необходимо довести матч до «Золотого сета».

Высшая лига (мужчины)

Вторая игра за третье место
21 апреля

17:00 «Хиласэдиджи» - «Нефтчи»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
Первая игра – 3:0

Отметим, что в матчах за чемпионство, которые состоятся 22 и 25 апреля, «Азеррейл» встретится с «Муров Аз Терминалом».

İdman.biz

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