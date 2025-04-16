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"Нефтчи" сыграет с "Муровом", "Азеррейл" - с "Хиласэдиджи"

Волейбол
Новости
16 Апреля 2025 10:40
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"Нефтчи" сыграет с "Муровом", "Азеррейл" - с "Хиласэдиджи"

Сегодня начнутся полуфиналы Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что в рамках первых игр пройдут два матча.

Обе встречи состоятся в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта. Сначала «Муров Аз Терминал» встретится с «Нефтчи», а затем «Азеррейл» - с «Хиласэдиджи».

Отметим, что вторые игры состоятся 18 апреля.

Высшая лига (мужчины)
Полуфиналы, первые игры
16 апреля

15:00. «Муров Аз Терминал» — «Нефтчи»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

17:00 «Азеррейл» - «Хиласэдиджи»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

İdman.biz

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