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Полуфинальные ПАРЫ в Высшей лиге

Волейбол
Новости
14 Апреля 2025 09:11
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Полуфинальные ПАРЫ в Высшей лиге

Завершился предварительный этап Высшей лиги по волейболу среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что после четырех кругов определились полуфинальные пары.

Лидер турнирной таблицы «Муров Аз Терминал» встретится с «Нефтчи», занявшим четвертое место. Занявший второе место «Азеррейл» встретится с третим «Хиласэдиджи». МОИК и «Гянджляр», занимавшие пятое и шестое места в турнирной таблице, прекратили выступления в чемпионате страны.

Матчи плей-офф по волейболу среди мужчин пройдут 16-18 апреля. Полуфинальная стадия продлится до двух побед.

Отметим, что если после двух игр команды выиграют по одному матчу (и если очки будут равны), победитель финала определится в Золотом сете.

İdman.biz

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