Ростислав Певцов: "Впервые после финиша мне понадобилась помощь врача – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Ростислав Певцов продолжает реализовывать себя в Ironman. Новой остановкой трехкратного участника Олимпиады стал австрийский Клагенфурт, где он выступил на полной "железной дистанции". Триатлет, десять лет выступавший под флагом Азербайджана, занял седьмое место.

Как сообщает İdman.Biz, для Певцова, в конце 2024 года завершившего карьеру в сборной Азербайджана, это был второй полноценный Ironman после старта в австралийском Басселтоне. По итогам гонки в Австрии он признал, что сделал шаг вперед, но до чемпионата мира, который пройдет в октябре в Коне (Гавайи), предстоит пройти еще долгий путь.

Ростислав рассказал нашему сайту, как складывалось для него выступление в Клагенфурте.

"До 25-го километра марафона все складывалось отлично. Плавание прошло хорошо, велосипедный этап - точно по плану, а марафон я начал с ощущением силы и уверенности. Я сокращал отставание от спортсменов, шедших на втором и третьем местах, и уступал им всего 25 секунд. Но затем начались судороги. Мне пришлось несколько раз останавливаться, чтобы растянуть мышцы и продолжить движение. В тот момент я понял, что подиум уже недостижим, но все еще боролся за то, чтобы удержать четвертую строчку. Следующие несколько километров превратились в настоящую борьбу - просто за возможность продолжать бежать", - заметил триатлет, говоря о кризисном для себя моменте прошедшей гонки.

Певцов добавил, что приблизительно на 35-м километре достиг своего предела.

"Судороги не отпускали, стало трудно дышать, и каждый шаг давался через боль. Это была цена за слишком агрессивное начало марафона. Впервые в жизни после финиша мне потребовалась медицинская помощь. Это не тот результат, на который я рассчитывал, но это еще один важный урок, который я усвоил. Огромное спасибо команде и всем зрителям на трассе за невероятную поддержку. Их энергия помогала мне двигаться вперед в моменты, когда хотелось остановиться", - признался триатлет.

Он рассказал и о своих целях на ближайшее будущее.

"Главная задача сейчас - максимально реализовать себя на длинных дистанциях, показать результат на чемпионате мира и в сериях Ironman. Мне важно оставаться конкурентоспособным на высоком уровне", - заключил Певцов.