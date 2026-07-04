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Сколько участников соберет бакинский Ironman 70.3? — ОБЗОР İDMAN.BİZ

Триатлон
Обзор
4 Июля 2026 13:13
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Сколько участников соберет бакинский Ironman 70.3? — ОБЗОР İDMAN.BİZ

Два месяца остается до начала одного из главных событий в мире триатлона – турнира Ironman 70.3, который впервые примет Баку. Уже открыта регистрация участников, а параллельно гонке 5 сентября состоится много сопутствующих событий.

Как сообщает İdman.Biz, в среднем на каждом из стартов Ironman выступает 1200 спортсменов. Вполне возможно, что данная цифра материализуется и в Баку, но конкретно об ожидаемом количестве участников можно будет сказать позже. Ironman 70.3 – это старт на половинке железной дистанции, равный эквиваленту в 113 км. Это будет первый в истории подобное мероприятие не только на Кавказе, но и в странах постсоветского пространства, привлекающих спортсменов со всего мира. Гонка включит в себя 1,9 км плавания, велосегмент на 90 км и бег, протяженностью 21.1 км.

Помимо главного старта, организаторы также планируют провести несколько других мероприятий. Среди них детские соревнования Ironkids, развлекательная программа, а также зона выставки Ironman Expo. Устроители рассчитывают совместить спортивную составляющую с культурным и туристическим значением посещения нашей столицы.

Если говорить о маршруте гонки, то участники проведут этап плавания в Бакинской бухте, что обеспечит спокойные водные условия для триатлетов. Велогонка пройдет как через город, так и пригород, с различными участками для ускорения и умеренными подъемами. А заключительная, беговая часть Ironman 70.3, состоится на набережной с минимальным набором высоты, что сделает дистанцию относительно быстрой.

Регистрация на Ironman 70.3 Baku уже открыта, а его участникам должно быть как минимум 18 лет на момент гонки. Ironman 70.3 обещает стать не только спортивным событием, но и впечатляющим культурным мероприятием, которое объединяет людей со всего мира.

Главное ожидание от Ironman 70.3 - выход триатлона в Азербайджане и на Кавказе на качественно новый уровень. Проведение гонки под брендом Ironman означает высокий стандарт организации, безопасности и спортивной инфраструктуры. Это возможность для местных спортсменов выступить на мировой арене, не покидая страну, а для иностранных участников — открыть для себя новый спортивный регион.

Руководство бренда Ironman отмечает, что включение в международный календарь Баку - это важный шаг к расширению популярности серии в новых регионах, особенно на постсоветском пространстве и в Евразии. Такое решение связано с тем, что столица уже зарекомендовал себя как крупная международная спортивная арена благодаря проведению гонок Формулы-1, UFC и других крупных мероприятий. А также обладает удобными транспортными и климатическими условиями для гонки в сентябре. Поэтому дебютная гонка во всех смыслах будет особенной.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
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