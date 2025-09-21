24 Сентября 2025
Азербайджанские теннисисты завоевали 5 медалей на международном турнире

21 Сентября 2025 23:46
В грузинском городе Батуми завершился международный турнир по настольному теннису среди юношей и девушек WTT Youth Contender. Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана завоевала на соревнованиях 5 медалей.

В категории до 11 лет Мехин Мирзабалаева победила всех соперниц и стала обладательницей золотой медали. Алиакбар Мирзалиев занял второе место, а Джафар Алмадедли стал третьим.

Ранее, в первые дни турнира, Мехин Мирзабалаева и Вагиф Бабаев в категории U-13 выиграли бронзовые награды.

İdman.biz

