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Азербайджанский стрелок: "Со всех турниров нам удается вернуться с медалями"

Стрельба
Новости
25 Ноября 2024 17:03
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Азербайджанский стрелок: "Со всех турниров нам удается вернуться с медалями"

Практически со всех турниров нам удается вернуться с медалями.

Как сообщает İdman.biz, об этом "Report" заявил азербайджанский стрелок Имран Гараев.

Он рассказал о завоевании бронзовой медали на Гран-при в Смедерево, Сербия:

«Все турниры дарят спортсменам особый опыт. На каждом соревновании мы начинаем добиваться новых достижений. Практически со всех турниров нам удается вернуться с медалями. Мой результат на Гран-при в Сербии мог бы быть еще лучше. Поначалу мои 30 выстрелов в первых трёх сериях были немного неудачными. Но в следующих трёх сериях всё пошло хорошо. Соревнование было действительно интересным. Поездки в новые страны и стрельба по мишеням дают спортсменам новый опыт. Каждый раз, когда мы выигрываем награду в Европе, зарубежные страны лучше узнают Азербайджан».

Отметим, что И. Гараев набрал 568 очков в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров и завершил Гран-при на третьем месте. На этих соревнованиях Владислав Калмыков завоевал золотую медаль, а Лейли Алиева - серебряную.

İdman.biz

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