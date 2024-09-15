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Определились победители по стрельбе - ФОТО

Стрельба
Новости
15 Сентября 2024 13:14
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Определились победители по стрельбе - ФОТО

При совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации стрельбы Азербайджана в Бакинском стрелковом центре проведен чемпионат страны по стендовой стрельбе.

Как сообщает İdman.biz, турнир проводился в двух видах.

За победу юные спортсмены из разных регионов страны и представляющие разные спортивные клубы состязались в индивидуальных и смешанных командных соревнованиях по стендовой и круговой стрельбе.

Круговая стрельба
Юноши
1. Абидин Асадуллаев
2. Аслан Гурбанов
3. Магомед Тейюблу

Девушки
1. Даниэла Ульянова
2. Джамиля Пашаева
3. Шола Гулиева

Смешанная команда
1. Эльдар Аждаров / Даниэлла Ульянова
2. Мурад Аллахвердиев/Джамиля Пашаева
3. Мухаммад Тейюблу/Миная Новрузова

Стендовая стрельба
Девушки
1. Нармин Джафарова
2. Айлин Гулиева
3. Хакикат Джафарова

Юноши
1. Муртаза Наврузлу
2. Камиль Мадатов
3. Джалал Мамедов

Стендовая стрельба
Смешанная команда
1. Джалал Мамедов/Айлин Гулиева
2. Муртаза Наврузлу / Нармин Бадалли
3. Мирза Мейбуллаев / Нармин Джафарова

İdman.biz

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