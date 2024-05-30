Азербайджанские стрелки примут участие в Кубке мира.

Как сообщает İdman.biz, турнир пройдет в Мюнхене, Германия.

Соревнования, которые начнутся завтра, продлятся до 8 июня. в них примут участие два снайпера из нашей страны. Нигяр Насирова и Руслан Лунёв будут представлять нашу страну в Мюнхене.

Отметим, что соревнования в Германии - последний турнир, на котором спортсмены, не сумевшие завоевать лицензию на Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, могут заработать рейтинговые очки. Согласно мировому рейтингу, который будет объявлен 9 июня, будут определены обладатели последних олимпийских лицензий в каждой категории. Мюнхенский турнир - последний шанс Насировой, ведь Лунёв уже завоевал лицензию.

İdman.biz