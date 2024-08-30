Паралимпийский разгон. Начали с бронзы, ждем золота

Паралимпиада в Париже набирает ход. Уже после первого дня соревнований сборная Азербайджана открыла счет наградам – бронзу завоевал тхэквондист Сабир Зейналов (58 кг), а в самое ближайшие время копилка медалей может пополниться еще больше.

Как передает İdman.biz, бронза в тхэквондо является для нас во всех смыслах исторической. Если этот вид давно присутствует на Олимпиаде, то в программе Паралимпиады он дебютировал лишь в Токио. Это одна из самых динамично развивающихся дисциплин, неспроста глава Всемирной федерации Чунг-Вон Чоу перед началом соревнований вспомнил первый чемпионат мира по паратаэквондо в Баку в 2009 году, который собрал представителей пятнадцати стран. Сейчас в Париже на даянг выходят атлеты из 52-х стран и Азербайджан выставил достаточно мощную команду.

Пожалуй, самым сложным оказался первый же бой Зейналова против японца Митсуи Танаки. Он на последних секундах заработал победное очко и вышел в полуфинал, где уступил Али Озджану из Турции с разницей в пять баллов. Но шанса на бронзу Сабир не упустил, уверенно выиграв у Танвы Каехама (Таиланд).

Сегодня выступление начинает один из фаворитом Игр Имамеддин Халилов (70 кг). Чемпион мира и Европы, победитель серии Гран-При стал одной из главных звезд паралимпийского тхэквондо и, безусловно, он будет биться за золото Парижа.

Конечно же, если сравнивать, то нынешний состав сборной намного уступает токийскому образцу. В Японии выступали 36 спортсменов, выигравших 14 золотых, одну серебряную и четыре бронзовые награды. На победной ниве особенно отличились дзюдоисты, шесть раз поднимавшиеся на высшую ступеньку пьедестала почета.

Конечно же, рассчитывать на такой космический результат не представляется возможным. Сейчас несколько другие реалии, да и количественный состав сборной равен восемнадцати атлетам.

При этом, среди них есть и те, кто познал радость побед на Играх. Особенно стоит выделить их двукратного победителя Ильхама Закиева, который выступит на пятой Паралимпиаде.

Также в Париже вновь попробует свои силы паралимпийский чемпион в толкании ядра Олохан Мусаев.

Одна из главных надежд связана с Ламией Набиевой, которая добилась триумфа в Токио, в дальнейшем стала чемпионкой мира и сейчас настроена выиграть очередной титул на Играх.

Словом, у команды есть шансы показать себя на Играх и завершить их с хорошим результатом.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz