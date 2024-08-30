Сабир Зейналов: "У меня есть новые цели"

«Завоевать бронзовую медаль на Паралимпийских играх в 19 лет - это повод для гордости».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил паратхэквондист Сабир Зейналов (категория К44), завоевавший бронзовую медаль на летних Паралимпийских играх в Париже-2024.

Паралимпиец, вошедший в историю, поднявшись на пьедестал почета в весовой категории 58 кг, отметил, что будет бороться за то, чтобы завоевать золото на следующих соревнованиях:

«Моей целью было вернуться на родину чемпионом. Но из-за ошибок я упустил золотую медаль. Тем не менее, мне удалось обойти своего тайского соперника и занять третье место. У меня есть новые цели. Я хочу стать чемпионом мира и Европы, а также завоевать золотую медаль на Паралимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе. Выражаю признательность нашему президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, Министерству молодежи и спорта, Национальному паралимпийскому комитету, Федерации тхэквондо Азербайджана и Министерству труда и социальной защиты населения за поддержку и внимание».

İdman.biz