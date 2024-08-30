Париж-2024: Наш паратхэквондист ждет своего соперника

Летние Паралимпийские игры Париж-2024 продолжаются.

Как сообщает İdman.biz, во второй день соревнований к борьбе подключится еще один паратхэквондист сборной Азербайджана.

Паратхэквондо

70 кг, К44

Имамеддин Халилов начнет Паралимпийские игры с 1/4 финала. На этом этапе он ждет победителя пары Мишель Боли Би (Берег Слоновой Кости) - Мишель Эрнесто Уокер (Куба). Встреча нашего представителя начнется в 14:35.

Отметим, что в первый день Паралимпиады наш спортсмен-паратхэквондист Сабир Зейналов (58 кг, К44) завоевал бронзовую медаль.

İdman.biz