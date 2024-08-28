Париж-2024: состоялась церемония открытия Паралимпийских игр - ФОТО

Состоялась церемония открытия летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

Как сообщает İdman.biz, впервые в истории Паралимпийских игр мероприятие прошло за пределами стадиона.

Церемония началась в 22:00 по бакинскому времени на знаменитых Елисейских полях. Парад участников завершился на площади Согласия в Париже, которая считается одной из «Пяти королевских площадей».

В параде XVII Игр примут участие около 6000 спортсменов и официальных лиц из 184 делегаций. Сборная Азербайджана примет участие в восьмом подобном соревновании в своей истории.

Флаг Азербайджана на мероприятии несли паратхэквондист Имамаддин Халилов и параатлетка Ламия Велиева. За открытием, состоящим из официальной и художественной частей, смогут наблюдать 65 000 зрителей. Билетов на платные места было продано 35 тысяч. Еще 30 тысяч зрителей наблюдают бесплатно.

Отметим, что на Паралимпиаде, которая продлится до 8 сентября, будет разыграно 549 комплектов медалей. Сборную Азербайджана, приехавшую во французскую столицу в составе 18 спортсменов в 7 видах спорта, представляют параатлеты Руфат Рафиев (метание ядра, F36), Олохан Мусаев (метание ядра, F55), Саид Наджафзаде (прыжки в длину, Т12), Орхан Асланов (прыжки в длину, Т13), Ламия Велиева (бег на 100 и 400 метров, Т13), паратхэквондисты Сабир Зейналов (58 кг, К44), Имамаддин Халилов (70 кг, К44), Абульфаз Абузарлы (80 кг, К44), парапловцы Конуль Сулейманова (50 и 100 метров на спине, J1), Раман Салей (плавание 50 и 100 метров вольным стилем, S12), Вели Исрафилов (100 метров брассом, SB13), парадзюдоистки Дурсадаф Керимова (+70 кг, J2), Хатира Исмиева (+70 кг, J1), Ильхам Закиев ( +90 кг, J1), парастрелки Кямран Зейналов (стрельба из пистолета 50 м, Т4), Айбениз Бабаева (стрельба из пистолета 50 м, Т4), парастрелок из лука Джахан Мусаев, парапауэрлифтер Джейхун Махмудов (54 кг).

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