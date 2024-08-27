"Коцоев сохранил самообладание перед лицом агрессивной атаки"

Один из авторитетных порталов мирового дзюдо Judoinside, оценивая важный фактор сохранения самообладания под давлением во время схваток Олимпиады, привел в пример финал между Зелимом Коцоевым и Илией Суламанидзе в весе до 100 кг.

Как передает İdman.biz, в Париже азербайджанский дзюдоист смог переломить ход поединка против грузина и добился победы.

«По ходу соревнований становилось очевидным, что психическая устойчивость так же важна, как и физическая сила. Финал между Коцоевым и Суламанидзе стал примером этого. Илия вышел сильным, полным энергии, в то время как Зелим сумел сохранить самообладание перед лицом агрессивной тактики своего соперника. Схватка, которую многие считали азартной игрой с точки зрения того, кто победит, в конечном итоге зависела от штрафов - аспекта, где острота ума имеет решающее значение. Суламанидзе, несмотря на свой ранний успех, пал жертвой трех шидо, что привело к его дисквалификации и победе Коцоева. Этот результат показал, как кратковременная потеря стратегии или сосредоточенности, особенно под давлением, может стоить спортсмену высшей награды», - отмечает judoinside.

İdman.biz