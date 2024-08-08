Париж-2024: Агамирова исполнила два вида в Париже - ФОТО - ВИДЕО

На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже стартовали соревнования по художественной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, 24 спортсменки участвуют в квалификации индивидуального многоборья.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова продемонстрировала свое мастерство владения обручем. Ее выступление было оценено в 32,500 балла.

Наша гимнастка, ранее заработавшая за выступление с мячом 30,200 балла, по сумме двух упражнений имеет 62,700 балла. Зохра на 5-м месте среди 10 спортсменок, исполнивших первое упражнение.

Гимнастки, занявшие по итогам четырех упражнений первые 10 мест, выйдут в завтрашний финал.

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