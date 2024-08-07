Париж-2024: 15 комплектов медалей в 11 день - ПОБЕДИТЕЛИ

Еще 15 комплектов медалей нашли своих обладателей на летних Олимпийских играх-2024 в Париже.
Как сообщает İdman.biz, определились первые медалисты в боксе.
В женском бою ирландская спортсменка стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 60 кг. В легкой атлетике на пьедестал почета поднялись обладатели 5 комплектов медалей.
Бокс
Женщины, 60 кг
1. Келли Харрингтон (Ирландия)
2. Ян Венлу (Китай)
3. У Ши-и (Тайвань)/Беатрис Феррейра (Бразилия)
Прыжки в воду
Женщины
Трамплин, 3 м
1. Сан Хун Чан (Китай) – 425,60
2. Чэнь Юй Си (Китай) – 420,70
3. Ким Ми Ре (КНДР) – 372,10
Конный спорт
Конкур, индивидуальный
1. Кристиан Кукук (Германия) – 38,34
2. Стив Гердат (Швейцария) – 38,38
3. Михаэль ван дер Влетен (Нидерланды) – 39,12
Серфинг
Мужчины
1. Коли Васт (Франция)
2. Джек Робинсон (Австралия)
3. Габриэль Медина (Бразилия)
Женщины
1. Кэролайн Маркс (США)
2. Татьяна Уэстон-Уэбб (Бразилия)
3. Жоан Дефе (Франция)
Скейтбординг
Женщины, парк
1. Ариса Тру (Австралия) – 83,18
2. Кокона Хираки (Япония) – 92,68
3. Скай Браун (Великобритания) – 92,31
Велосипедный спорт
Мужчины
Команда, спринт
1. Нидерланды – 40 949 (МР)
2. Великобритания – 41 814
3. Австралия – 41 597
Легкая атлетика
Мужчины
Бег, 1500 м
1. Коул Хокер (США) – 3.27.65
2. Джош Керр (Великобритания) – 3.27,79
3. Джаред Нагюз (США) – 27.3.80.
Прыжки в длину
1. Мильтиадис Тентоглу (Греция) – 8,48
2. Уэйн Пиннок (Ямайка) – 8,36
3. Маттиа Фурлани (Италия) – 8,34
Женщины
Метание молота
1. Камрин Роджерс (Канада) – 76,97
2. Аннетт Ннека Эчиканвоке (США) – 75,48
3. Сзе Чжао (Китай) – 74,27
Бег с препятствиями, 3000 м
1. Уинфред Мутил Яви (Бахрейн) – 8,52,76 (ОР)
2. Перут Чемутай (Уганда) – 8,53,34
3. Фейт Черотик (Кения) – 8.55.15
Бег, 200 м
1. Габриэль Томас (США) – 21,83
2. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 22.08
3. Бриттани Браун (США) – 22,20
Борьба
Женская борьба
68 кг
1. Амит Мелор (США)
2. Мерим Джуманзарова (Кыргызстан)
3. Нонока Одзаки (Япония)/Бусе Чавушоглу Тосун (Турция)
Классическая борьба
60 кг
1. Кенчуро Фумито (Япония)
2. Лико Цао (Китай)
3. Джоламан Шаршенбеков (Кыргызстан)/Се Унг Ре (КНДР)
130 кг
1. Михаин Лопес Нуньес (Куба)
2. Ясмани Акоста Фернандес (Чили)
3. Амин Мирзазаде (Иран)/ Линь Цзе Мэн (Китай)
İdman.biz