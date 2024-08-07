Париж-2024: 15 комплектов медалей в 11 день - ПОБЕДИТЕЛИ

Еще 15 комплектов медалей нашли своих обладателей на летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

Как сообщает İdman.biz, определились первые медалисты в боксе.

В женском бою ирландская спортсменка стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 60 кг. В легкой атлетике на пьедестал почета поднялись обладатели 5 комплектов медалей.

Бокс

Женщины, 60 кг

1. Келли Харрингтон (Ирландия)

2. Ян Венлу (Китай)

3. У Ши-и (Тайвань)/Беатрис Феррейра (Бразилия)

Прыжки в воду

Женщины

Трамплин, 3 м

1. Сан Хун Чан (Китай) – 425,60

2. Чэнь Юй Си (Китай) – 420,70

3. Ким Ми Ре (КНДР) – 372,10

Конный спорт

Конкур, индивидуальный

1. Кристиан Кукук (Германия) – 38,34

2. Стив Гердат (Швейцария) – 38,38

3. Михаэль ван дер Влетен (Нидерланды) – 39,12

Серфинг

Мужчины

1. Коли Васт (Франция)

2. Джек Робинсон (Австралия)

3. Габриэль Медина (Бразилия)

Женщины

1. Кэролайн Маркс (США)

2. Татьяна Уэстон-Уэбб (Бразилия)

3. Жоан Дефе (Франция)

Скейтбординг

Женщины, парк

1. Ариса Тру (Австралия) – 83,18

2. Кокона Хираки (Япония) – 92,68

3. Скай Браун (Великобритания) – 92,31

Велосипедный спорт

Мужчины

Команда, спринт

1. Нидерланды – 40 949 (МР)

2. Великобритания – 41 814

3. Австралия – 41 597

Легкая атлетика

Мужчины

Бег, 1500 м

1. Коул Хокер (США) – 3.27.65

2. Джош Керр (Великобритания) – 3.27,79

3. Джаред Нагюз (США) – 27.3.80.

Прыжки в длину

1. Мильтиадис Тентоглу (Греция) – 8,48

2. Уэйн Пиннок (Ямайка) – 8,36

3. Маттиа Фурлани (Италия) – 8,34

Женщины

Метание молота

1. Камрин Роджерс (Канада) – 76,97

2. Аннетт Ннека Эчиканвоке (США) – 75,48

3. Сзе Чжао (Китай) – 74,27

Бег с препятствиями, 3000 м

1. Уинфред Мутил Яви (Бахрейн) – 8,52,76 (ОР)

2. Перут Чемутай (Уганда) – 8,53,34

3. Фейт Черотик (Кения) – 8.55.15

Бег, 200 м

1. Габриэль Томас (США) – 21,83

2. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 22.08

3. Бриттани Браун (США) – 22,20

Борьба

Женская борьба

68 кг

1. Амит Мелор (США)

2. Мерим Джуманзарова (Кыргызстан)

3. Нонока Одзаки (Япония)/Бусе Чавушоглу Тосун (Турция)

Классическая борьба

60 кг

1. Кенчуро Фумито (Япония)

2. Лико Цао (Китай)

3. Джоламан Шаршенбеков (Кыргызстан)/Се Унг Ре (КНДР)

130 кг

1. Михаин Лопес Нуньес (Куба)

2. Ясмани Акоста Фернандес (Чили)

3. Амин Мирзазаде (Иран)/ Линь Цзе Мэн (Китай)

İdman.biz