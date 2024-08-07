7 Августа 2024
RU

Париж-2024: 15 комплектов медалей в 11 день - ПОБЕДИТЕЛИ

Париж-2024
Новости
7 Августа 2024 09:29
161
Париж-2024: 15 комплектов медалей в 11 день - ПОБЕДИТЕЛИ

Еще 15 комплектов медалей нашли своих обладателей на летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

Как сообщает İdman.biz, определились первые медалисты в боксе.

В женском бою ирландская спортсменка стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 60 кг. В легкой атлетике на пьедестал почета поднялись обладатели 5 комплектов медалей.

Бокс
Женщины, 60 кг

1. Келли Харрингтон (Ирландия)
2. Ян Венлу (Китай)
3. У Ши-и (Тайвань)/Беатрис Феррейра (Бразилия)

Прыжки в воду
Женщины
Трамплин, 3 м

1. Сан Хун Чан (Китай) – 425,60
2. Чэнь Юй Си (Китай) – 420,70
3. Ким Ми Ре (КНДР) – 372,10

Конный спорт
Конкур, индивидуальный

1. Кристиан Кукук (Германия) – 38,34
2. Стив Гердат (Швейцария) – 38,38
3. Михаэль ван дер Влетен (Нидерланды) – 39,12

Серфинг
Мужчины

1. Коли Васт (Франция)
2. Джек Робинсон (Австралия)
3. Габриэль Медина (Бразилия)

Женщины

1. Кэролайн Маркс (США)
2. Татьяна Уэстон-Уэбб (Бразилия)
3. Жоан Дефе (Франция)

Скейтбординг
Женщины, парк

1. Ариса Тру (Австралия) – 83,18
2. Кокона Хираки (Япония) – 92,68
3. Скай Браун (Великобритания) – 92,31

Велосипедный спорт
Мужчины
Команда, спринт

1. Нидерланды – 40 949 (МР)
2. Великобритания – 41 814
3. Австралия – 41 597

Легкая атлетика
Мужчины
Бег, 1500 м

1. Коул Хокер (США) – 3.27.65
2. Джош Керр (Великобритания) – 3.27,79
3. Джаред Нагюз (США) – 27.3.80.

Прыжки в длину

1. Мильтиадис Тентоглу (Греция) – 8,48
2. Уэйн Пиннок (Ямайка) – 8,36
3. Маттиа Фурлани (Италия) – 8,34

Женщины
Метание молота

1. Камрин Роджерс (Канада) – 76,97
2. Аннетт Ннека Эчиканвоке (США) – 75,48
3. Сзе Чжао (Китай) – 74,27

Бег с препятствиями, 3000 м

1. Уинфред Мутил Яви (Бахрейн) – 8,52,76 (ОР)
2. Перут Чемутай (Уганда) – 8,53,34
3. Фейт Черотик (Кения) – 8.55.15

Бег, 200 м

1. Габриэль Томас (США) – 21,83
2. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 22.08
3. Бриттани Браун (США) – 22,20

Борьба
Женская борьба
68 кг

1. Амит Мелор (США)
2. Мерим Джуманзарова (Кыргызстан)
3. Нонока Одзаки (Япония)/Бусе Чавушоглу Тосун (Турция)

Классическая борьба
60 кг

1. Кенчуро Фумито (Япония)
2. Лико Цао (Китай)
3. Джоламан Шаршенбеков (Кыргызстан)/Се Унг Ре (КНДР)

130 кг

1. Михаин Лопес Нуньес (Куба)
2. Ясмани Акоста Фернандес (Чили)
3. Амин Мирзазаде (Иран)/ Линь Цзе Мэн (Китай)

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Сабах Шариати завершил карьеру - ВИДЕО
11:26
Париж-2024

Сабах Шариати завершил карьеру - ВИДЕО

Такое решение 35-летняя спортсмен приняла после того, как занял 5-е место на летних Олимпийских играх в Париже-2024
"Мы все ждем от Хасрата Джафарова золотую медаль" - ВИДЕО - ФОТО
11:25
Париж-2024

"Мы все ждем от Хасрата Джафарова золотую медаль" - ВИДЕО - ФОТО

Он прокомментировал выступление наших "классиков" на летних Олимпийских играх в Париже-2024
Мария Стадник: "17 лет я с большой гордостью представляла Азербайджан"
10:54
Париж-2024

Мария Стадник: "17 лет я с большой гордостью представляла Азербайджан"

"Теперь пришло время написать другую историю"
Париж-2024: Куба, Греция и Бахрейн завоевали золото
09:32
Париж-2024

Париж-2024: Куба, Греция и Бахрейн завоевали золото

Число стран, завоевавших медали на Олимпиаде-2024 в Париже, увеличилось до 76
Париж-2024: Шанс на бронзу Санана Сулейманова
09:24
Париж-2024

Париж-2024: Шанс на бронзу Санана Сулейманова

Сегодня на соревнованиях по греко-римской борьбе на Олимпиаде будут разыграны очередные медали
Париж-2024: Олимпийский час Джафарова и Гусейнова
09:21
Париж-2024

Париж-2024: Олимпийский час Джафарова и Гусейнова

Азербайджанские борцы греко-римского стиля продолжают выступление на Олимпиаде в Париже

Самое читаемое

Париж-2024: Скидан вышла в олимпийский финал - ФОТО - ВИДЕО
4 Августа 14:56
Париж-2024

Париж-2024: Скидан вышла в олимпийский финал - ФОТО - ВИДЕО

По сумме результатов легкоатлеток в двух группах Анна пробилась в финал
Париж-2024: Сулейманов поборется за бронзу - ВИДЕО - ФОТО
6 Августа 20:38
Париж-2024

Париж-2024: Сулейманов поборется за бронзу - ВИДЕО - ФОТО

На Олимпиаде в Париже набирают ход соревнования по греко-римской борьбе

Париж-2024: Скандал с флагом на церемонии награждения
5 Августа 19:14
Париж-2024

Париж-2024: Скандал с флагом на церемонии награждения

Во время церемонии награждения флаг победившей страны был вывешен неправильно
Париж-2024: Домингес в вышел в финал - ВИДЕО - ФОТО
4 Августа 15:41
Париж-2024

Париж-2024: Домингес в вышел в финал - ВИДЕО - ФОТО

Сегодня боксер Альфонсо Домингес (92 кг) провел полуфинальный бой на Олимпиаде в Париже