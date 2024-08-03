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Азербайджан - в олимпийской статистике мирового дзюдо

Париж-2024
Новости
3 Августа 2024 16:09
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Азербайджан - в олимпийской статистике мирового дзюдо

Международная Федерация дзюдо (IJF) подвела итоги личных соревнований на Олимпиаде в Париже, отметил две золотые медали сборной Азербайджана.

Как передает İdman.biz, организация отметила, что на Летних Играх приняли участие дзюдоиств из 122-х стран, а 14 олимпийских титулов были разделены между 11-ю государствами: Японией, Азербайджаном, Францией, Грузией, Бразилией, Узбекистаном, Казахстаном, Италией, Хорватией, Канадой и Францией. Словения. 26 стран завоевали медали и 37 вышли в финальный блок.

«Присмотревшись, мы видим, что Япония вышла на первое место в общем зачете с тремя золотыми медалями, опередив Азербайджан, имеющий две победы. А Франция заняла третье место с одной золотой наградой, но в общей сложности с девятью медалями, включая триумф Тедди Ринера», - подчеркивает IJF.

Отметим, что титул олимпийских чемпионов в Париже завоевали Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг).

İdman.biz

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