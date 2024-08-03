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Париж-2024: В финале с 4-й попытки

Париж-2024
Новости
3 Августа 2024 00:12
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Париж-2024: В финале с 4-й попытки

Новак Джокович квалифицировался в финал теннисных соревнований на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

İdman.biz сообщает, что сербскому теннисисту удалось выйти в финал Олимпиады с четвертой попытки.

До этого он трижды прекращал борьбу в полуфиналах. Джокович проиграл на турнирах в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Токио-2020 в одном шаге от финала. На этот раз Новак победил Лоренцо Муззетти (Италия) со счетом 6:4 и 6:2.

Джокович стал самым возрастным теннисистом в истории Олимпийских игр, вышедшим в финал. В финале Новак встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Эти теннисисты встретились в финале Wimbldon Open-2024 14 июля и Алькарас одержал победу со счетом 3:0.

Отметим, что 37-летний спортсмен 24 раза выигрывал турниры Большого шлема. В его коллекции медалей не хватает только олимпийского золота.

İdman.biz

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