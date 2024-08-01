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Алькарас стал четвёртым самым молодым игроком в истории ОИ, дошедшим до полуфинала

Париж-2024
Новости
1 Августа 2024 23:58
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Алькарас стал четвёртым самым молодым игроком в истории ОИ, дошедшим до полуфинала

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал четвертым самым молодым игроком, дошедшим до полуфинала в мужском одиночном разряде на Олимпийских играх (ОИ) с момента возвращения тенниса в олимпийскую программу в 1988 году (21 год и 83 дня).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», сегодня, 1 августа, Алькарас оказался сильнее представителя США Томми Пола в 1/4 финала — 6:3, 7:6 (7).

Олимпиада (м). 1/4 финала

01 августа 2024, четверг

Томми Пол (13, США) - Карлос Алькарас (3, Испания) - 0:2 (3:6, 6:7 (7:9))

В полуфинале олимпийского турнира Алькарас встретится с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и Каспером Руудом из Норвегии.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Ранее Алькарас и Рафаэль Надаль со счётом 2:6, 2:4 уступили дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку в четвертьфинале парного разряда на Олимпиаде.

İdman.biz

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